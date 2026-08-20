Świątek – Rybakina: gdzie oglądać? Mecz Świątek transmisja na żywo (21.08.2026)

Iga Świątek zagra z Jeleną Rybakiną w 1/4 finału WTA Cincinatti. Spotkanie odbędzie się w piątek, 21 sierpnia 2026 roku o godzinie 1:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz na żywo.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Iga Świątek – Jelena Rybakina: gdzie oglądać na żywo?

Iga Świątek jest już w grze o półfinał WTA Cincinnati. Polka w ćwierćfinale stanie naprzeciw Jeleny Rybakiny, a więc zawodniczki, która zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. Świątek plasuje się obecnie na piątej pozycji.

To zapowiada spotkanie na najwyższym poziomie. Obie tenisistki należą do ścisłej światowej czołówki, a ich bezpośrednie pojedynki od lat wzbudzają ogromne zainteresowanie kibiców. Tym razem stawką będzie awans do półfinału prestiżowego turnieju WTA 1000.

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Polka przystąpi do rywalizacji w Cincinnati w bardzo dobrym nastroju. Wcześniej triumfowała w Toronto, gdzie w finale pokonała właśnie Rybakinę. Teraz obie zawodniczki ponownie spotkają się na amerykańskich kortach.

Rybakina będzie chciała zrewanżować się za niedawną porażkę, natomiast Świątek stanie przed szansą na kolejne zwycięstwo nad jedną z najwyżej sklasyfikowanych tenisistek świata. Wszystko wskazuje zatem na to, że kibiców czeka bardzo wymagające starcie.

Iga Świątek – Jelena Rybakina: transmisja za darmo

Mecz Iga Świątek – Jelena Rybakina odbędzie się w nocy z czwartku na piątek, 21 sierpnia 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 1:00 czasu polskiego. Transmisję będzie można oglądać na antenie CANAL+ Sport 2.

Iga Świątek – Jelena Rybakina: transmisja online

Spotkanie będzie można śledzić również przez internet za pośrednictwem CANAL+ Online. To rozwiązanie dla kibiców, którzy nie będą oglądali meczu na telewizorze.

Gdzie oglądać mecz Iga Świątek – Jelena Rybakina? Mecz Świątek – Rybakina można oglądać w telewizji na antenie CANAL+ Sport 2 oraz na platformie CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Iga Świątek – Jelena Rybakina? Mecz Świątek z Rybakina rozpocznie się w nocy z czwartku na piątek, 21 sierpnia 2026 roku o godzinie 1:00.

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