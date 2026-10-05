Lewandowski nie zagra. Ten piłkarz dostał „dziewiątkę” na plecach

Robert Lewandowski nie zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. W związku z tym numer dziewięć na koszulce przejmie inny piłkarza. Jak wynika z listy opublikowanej przez UEFA zagra z nim Mateusz Żukowski.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Nowa „dziewiątką” w kadrze. On przejął numer Lewandowskiego

Reprezentacja Polski w poniedziałek wieczorem (5 października) zmierzy się na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Będzie to ostatni mecz na trwającym zgrupowaniu. Od jego wyniku zależy nie tylko dalsza posada Jana Urbana, ale również szanse Biało-Czerwonych w Lidze Narodów. W spotkaniu na pewno nie wystąpi Robert Lewandowski. Kapitan naszej kadry jest zawieszony za nadmiar żółtych kartek.

Lewandowski dostał żółtą kartkę w meczu ze Szwecją, a następnie w spotkaniu z Rumunią. Regulamin rozgrywek Ligi Narodów jasno wskazuje, że za dwie żółte kartki piłkarz musi pauzować w kolejnym spotkaniu. 38-latek z racji tego opuścił zgrupowanie i wrócił do Chicago Fire.

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Nieobecność Lewandowskiego oznacza, że zgodnie z regulaminem rozgrywek inny piłkarz musi przejąć numer dziewięć na koszulce. Z oficjalnej strony UEFA, gdzie ujawniona została kadra meczowa reprezentacji Polski, dowiadujemy się, że tymczasowo „dziewiątkę” przejął Mateusz Żukowski.

Żukowski na obecnym zgrupowaniu już raz zastąpił Lewandowskiego. W spotkaniu ze Szwecją wystąpił w podstawowym składzie. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, przeciwko Bośni i Hercegowinie ponownie wybiegnie w wyjściowej jedenastce. 24-latek jak dotąd z orzełkiem na piersi wystąpił w 3 meczach. Debiutował w czerwcu w towarzyskim spotkaniu przeciwko Ukrainie.