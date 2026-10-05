Reprezentacja Polski kończy zgrupowanie. Biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną w czwartej kolejce Ligi Narodów. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:45.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

Reprezentacja Polski walczy o drugie miejsce

Reprezentacja Polski zmierzy się na wyjeździe z Bośnią i Hecegowiną w poniedziałkowym spotkaniu Ligi Narodów. Starcie w Zenicy będzie miało duże znaczenie dla układu tabeli grupy 4 dywizji B. Po trzech rozegranych kolejkach gospodarze zajmują drugie miejsce i mają na koncie pięć punktów. Biało-czerwoni zgromadzili natomiast cztery oczka, co daje im trzecią pozycję. Różnica między zespołami wynosi zatem zaledwie jeden punkt.

Bośniacy rozpoczęli rywalizację od bezbramkowego remisu właśnie z Polską, a następnie pokonali Rumunię (4:2). W piątek podopieczni Sergeja Barbareza zremisowali natomiast ze Szwecją (1:1), zdobywając bramkę wyrównującą w końcówce spotkania. Polska po remisie z Bośnią przegrała ze Szwecją (1:3), ale odpowiedziała efektownym zwycięstwem nad Rumunią (6:0). Rezultat w Warszawie pozwolił zespołowi Jana Urbana wrócić do walki o czołowe lokaty.

Biało-czerwoni mają problem na wyjazdach

Bośnia i Hercegowina może pochwalić się stabilną serią wyników. Chociaż jej ostatnie mecze nie zawsze przynosiły zwycięstwa. Drużyna Barbareza przegrała tylko dwa z ostatnich 15 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Szczególnie istotna może być forma na własnym stadionie, gdzie gospodarze ponieśli tylko jedną porażkę w ośmiu poprzednich meczach. W trzech ostatnich takich spotkaniach Bośniacy nie potrafili jednak rozstrzygnąć rywalizacji w regulaminowym czasie gry. Polska przed poniedziałkowym starciem ma z kolei za sobą przełamanie serii pięciu meczów bez zwycięstwa.

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Biało-czerwoni pozostają niepokonani w sześciu ostatnich bezpośrednich spotkaniach z Bośnią i Hercegowiną. W tym czasie reprezentacja Polski odniosła cztery zwycięstwa, a dwa mecze zakończyły się remisami. Problemem pozostaje natomiast dyspozycja na wyjazdach, ponieważ Polacy wygrali tylko dwa z ostatnich ośmiu spotkań poza własnym stadionem. Co ciekawe, oba zwycięstwa odnieśli przeciwko niżej notowanym rywalom, czyli Malcie i Litwie.

Polska bez Lewandowskiego

Jedną z najważniejszych postaci poniedziałkowego spotkania będzie Haris Tabaković. Napastnik może ponownie otrzymać miejsce w wyjściowym składzie Bośni i Hercegowiny po tym, jak w poprzednim meczu zastąpił Edina Dzeko. Dużo uwagi będzie również poświęcone Kerimowi Alajbegoviciowi, który uratował gospodarzy przed porażką ze Szwecją, zdobywając późnego gola na 1:1. Ważną rolę w defensywie powinien odegrać z kolei Sead Kolasinac. Polska będzie musiała uważać przede wszystkim na ofensywne możliwości gospodarzy, którzy na własnym stadionie mogą zagrać odważniej.

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Po stronie Biało-czerwonych największą zmianą będzie brak Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski musi pauzować za nadmiar żółtych kartek, mimo że w poprzednim spotkaniu z Rumunią zdobył trzy bramki. Jan Urban będzie więc zmuszony znaleźć inne rozwiązanie w ataku. Jednym z kandydatów do gry od pierwszej minuty jest Mateusz Żukowski, który może otrzymać szansę w miejsce doświadczonego napastnika. Selekcjoner ma jednak również możliwość postawienia na bardziej ruchliwy wariant ofensywny, w którym odpowiedzialność za zdobywanie bramek zostanie rozłożona na kilku zawodników.

Dzeko już poza kadrą. Kilka znaków zapytania w Polsce

Bośnia i Hercegowina przystąpi do meczu bez swojej wielkiej gwiazdy i wieloletniego kapitana. Edin Dzeko zakończył reprezentacyjną karierę, a spotkanie ze Szwecją było jego ostatnim występem w narodowych barwach. Jego brak oznacza dla gospodarzy konieczność rozpoczęcia nowego etapu w ofensywie. Tabaković ma być jednym z zawodników, którzy przejmą część obowiązków po legendarnym napastniku. Barbarez może również liczyć na Alajbegovicia, który w ostatnim meczu pokazał, że potrafi przesądzić o losach spotkania.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Bośniaków

wygraną Polaków

remisem wygraną Bośniaków

wygraną Polaków

remisem 0 Votes

W reprezentacji Polski nie pojawiły się natomiast nowe problemy kadrowe w porównaniu z ostatnim meczem. Największą absencją pozostaje oczywiście Lewandowski, który nie może wystąpić z powodu zawieszenia. Jan Urban może natomiast utrzymać ustawienie z czterema obrońcami, które przyniosło efekt w spotkaniu z Rumunią. W środku defensywy powinni ponownie pojawić się Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a na bokach Matty Cash oraz Przemysław Frankowski. Ostatecznie największą niewiadomą pozostaje zatem zestawienie ofensywy po wypadnięciu kapitana.

Przewidywane składy:

Bośnia i Hercegowina: Zlomisilic – Katic, Muharemivic, Kolasinac – Memis, Bajrakterevic, Alajbegovic, Basic, Gigovic – Tabakovic, Demirovic

Polska: Bułka – Cash, Bednarek, Kiwior, Frankowski – Zalewski, Nowak, Zieliński, Szymański – Świderski, Żukowski.