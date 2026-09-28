Turcja – Włochy: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (28.09.2026)

Turcja – Włochy: gdzie oglądać?
Reprezentacja Turcji rozpoczęła Ligę Narodów od porażki z Francją (0:1). Z kolei podopieczni Roberto Manciniego przegrali przed własną publicznością z Belgią (0:2). Dla obu drużyn jest to szansa na pierwsze punkty w trwających rozgrywkach. Faworytem będzie reprezentacja Włoch.
Ostatni bezpośredni mecz Turcja – Włochy miał miejsce przed Mistrzostwami Europy 2024. Sparing zakończył się bezbramkowym remisem. Bilans ostatnich pięciu spotkań wypada na korzyść Squadra Azzura. Włosi wygrali dwukrotnie, a pozostałe trzy starcia kończyły się remisem.
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Turcja – Włochy: transmisja TV
Mecz Turcja – Włochy zaplanowano na poniedziałek, 28 września 2026 roku o godzinie 20:45. Transmisja na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 2.
Turcja – Włochy: transmisja online
Mecz Turcja – Włochy na żywo, podobnie jak pozostałe hity Ligi Narodów, możesz obejrzeć na platformie streamingowej Polsat Box Go. Załóż konto u bukmachera STS z kodem GOALGO, spełnij warunki promocji, a otrzymasz voucher na trzy miesiące za darmo do Polsat Box Go.
Transmisja meczu Turcja – Włochy będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport 2 oraz w internecie w usłudze Polsat Box Go.
Mecz Turcja – Włochy odbędzie się w poniedziałek, 28 września 2026 roku o godzinie 20:45.
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