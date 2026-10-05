Przemysław Wiśniewski znalazł się pod ostrzałem Jacka Bąka. Były piłkarz w rozmowie z WP SportoweFakty domaga się odsunięcia obrońcy Widzewa Łódź od reprezentacji Polski.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Wiśniewski

Mocne słowa o reprezentancie Polski

Przemysław Wiśniewski zapłacił wysoką cenę za występ przeciwko Szwecji. Obrońca Widzewa Łódź popełnił błąd przy golu Viktora Gyokeresa na 1:3, a później wywołał burzę swoją wypowiedzią. Jan Urban uznał ją za niefortunną i przy okazji kolejnego spotkania odesłał zawodnika na trybuny.

Jacek Bąk nie zamierza jednak łagodzić oceny. Były kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z WP SportoweFakty jasno wypowiedział się na ten temat. – Gdybym był selekcjonerem, to ten zawodnik już nigdy by u mnie nie zagrał. Wysłałbym go do domu, odsunął od reprezentacji – rzekł Bąk.

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To jednak nie wszystko. 53-latek bardzo ostro odniósł się również do tłumaczenia Wiśniewskiego dotyczącego straconego gola. – Nie wiem, czy on w ogóle wie, że gra w piłkę nożną, czy może w siatkówkę. Nie rozumiem tego. Jak można palnąć taką głupotę? Nie mogłem w to uwierzyć, aż musiałem odsłuchać dwa razy, bo myślałem, że może to ze mną jest coś nie tak. Wypisał się z tej reprezentacji. Powinien otrzymać zakaz gry. Pierwszą głupotę zrobił na boisku, kolejną w wywiadzie. To jest nie do przyjęcia. Zapomnijmy o nim – grzmiał były reprezentant.

Bąk uważa, że Wiśniewski powinien po meczu przyznać się do błędu, zamiast tłumaczyć swoje zachowanie. – Powinien wyjść do mediów i powiedzieć: „Przepraszam, zawaliłem mecz, nie zdążyłem, błędy czasami się zdarzają. Miałem słabszy dzień, źle się ustawiłem”. I wystarczy. A on mówi, że świadomie odpuścił rywala. No ludzie! Nie mieści mi się to w żadnych kategoriach – powiedział Bąk.

W poniedziałek wieczorem Biało-czerwoni rozegrają ostatnie spotkanie w ramach wrześniowo-październikowego zgrupowania. Reprezentacja Polski w Zenicy zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:45.