RC Strasbourg – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać?
Czwartkowe spotkanie z udziałem RC Strasbourg i Jagiellonii Białystok można śledzić zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i w internecie. Prawa do transmisji z meczów Ligi Konferencji posiada Polsat, który transmisje ze spotkań udostępnia na swoich antenach telewizyjnych, ale nie tylko. Mecze można także oglądać online na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych.
RC Strasbourg przystąpi do potyczki po bardzo dobrym występie przeciwko Paris Saint-Germain. W trakcie rywalizacji padło sześć goli i mecz finalnie zakończył się remisem (3:3). Z kolei Jagiellonia Białystok może pochwalić się trzema zwycięstwami z rzędu. Ostatnio w pokonanym polu zostawiła Arkę Gdynia (4:0). Ekipa z Ligue 1 zmierzy się po raz pierwszy w historii z Żółto-czerwonymi.
RC Strasbourg – Jagiellonia Białystok: transmisja w TV
Transmisja z czwartkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania RC Strasbourg – Jagiellonia Białystok rozpocznie się w czwartek, 23 października o godzinie 18:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2.
RC Strasbourg – Jagiellonia Białystok: stream online
Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na obiekcie we Francji. Mecz z udziałem Strasbourga i Jagiellonii można też oglądać w internecie na platformie Polsat Box Go. Z usługi korzystać można na urządzeniach mobilnych i Smart TV.
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Strasbourga 0%
- wygraną Jagiellonii 60%
- remisem 40%
5+ Votes
