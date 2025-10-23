RC Strasbourg - Jagiellonia Białystok: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Ligi Konferencji z udziałem obu ekip będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

fot. Dimitrije Vasiljevic / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

RC Strasbourg – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać?

Czwartkowe spotkanie z udziałem RC Strasbourg i Jagiellonii Białystok można śledzić zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i w internecie. Prawa do transmisji z meczów Ligi Konferencji posiada Polsat, który transmisje ze spotkań udostępnia na swoich antenach telewizyjnych, ale nie tylko. Mecze można także oglądać online na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych.

RC Strasbourg przystąpi do potyczki po bardzo dobrym występie przeciwko Paris Saint-Germain. W trakcie rywalizacji padło sześć goli i mecz finalnie zakończył się remisem (3:3). Z kolei Jagiellonia Białystok może pochwalić się trzema zwycięstwami z rzędu. Ostatnio w pokonanym polu zostawiła Arkę Gdynia (4:0). Ekipa z Ligue 1 zmierzy się po raz pierwszy w historii z Żółto-czerwonymi.

RC Strasbourg – Jagiellonia Białystok: transmisja w TV

Transmisja z czwartkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania RC Strasbourg – Jagiellonia Białystok rozpocznie się w czwartek, 23 października o godzinie 18:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2.

RC Strasbourg – Jagiellonia Białystok: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na obiekcie we Francji. Mecz z udziałem Strasbourga i Jagiellonii można też oglądać w internecie na platformie Polsat Box Go. Z usługi korzystać można na urządzeniach mobilnych i Smart TV.

