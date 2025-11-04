Slavia Praga - Arsenal: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (4 listopada) mecz 4. kolejki Ligi Mistrzów.

PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Slavia Praga – Arsenal: gdzie oglądać?

Na początku 4. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA kibice będą mogli śledzić mecz Slavia Praga – Arsenal. Rywalizacja ta ma wyraźnego faworyta i jest nim zespół przyjezdnych. Goście z Londynu aspirują do znalezienia się w TOP8 tabeli fazy ligowej, co z kolei daje bezpośredni awans do 1/8 finału. Z kolei gospodarze ze stolicy Czech nie mają większych nadziei na grę w tych rozgrywkach wiosną. Slavia nie ma nic do stracenia, więc pozostaje jej spróbować postawić się faworytowi. Gdzie oglądać ten mecz?

Zobacz zapowiedź meczu Slavia Praga – Arsenal

Slavia Praga – Arsenal: transmisja TV

Zaplanowany na wtorek (4 listopada) mecz z udziałem Slavii i Arsenalu rozpocznie się o godzinie 18:45. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ Extra 3. Do skomentowania tej rywalizacji wyznaczono duet Piotr Glamowski i Adam Szala.

Slavia Praga – Arsenal: stream online

Wtorkowy mecz Slavia Praga – Arsenal będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Slavia Praga – Arsenal: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Slavii

Remis

Wygrana Arsenalu Wygrana Slavii

Remis

Wygrana Arsenalu 0 Votes

Slavia Praga – Arsenal: kursy bukmacherskie

Niekwestionowanym faworytem wtorkowej rywalizacji na Fortuna Arena jest Arsenal, którego zwycięstwo wyceniono współczynnikiem 1.28. Kurs na remis to 5.90. Zdarzenie zakładające wygraną Slavii możesz zagrać po kursie sięgającym nawet 11.00.

Slavia Praga Arsenal 12.8 6.40 1.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 listopada 2025 16:01 .

Kiedy odbędzie się mecz Slavia Praga – Arsenal? Zaplanowany na wtorek (4 listopada) mecz Slavia Praga – Arsenal rozpocznie się o godzinie 18:45. Gdzie obejrzeć mecz Slavia Praga – Arsenal? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 3 a także online w Canal+ Online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.