Slavia Praga – Arsenal: gdzie oglądać?
Na początku 4. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA kibice będą mogli śledzić mecz Slavia Praga – Arsenal. Rywalizacja ta ma wyraźnego faworyta i jest nim zespół przyjezdnych. Goście z Londynu aspirują do znalezienia się w TOP8 tabeli fazy ligowej, co z kolei daje bezpośredni awans do 1/8 finału. Z kolei gospodarze ze stolicy Czech nie mają większych nadziei na grę w tych rozgrywkach wiosną. Slavia nie ma nic do stracenia, więc pozostaje jej spróbować postawić się faworytowi. Gdzie oglądać ten mecz?
Zobacz zapowiedź meczu Slavia Praga – Arsenal
Slavia Praga – Arsenal: transmisja TV
Zaplanowany na wtorek (4 listopada) mecz z udziałem Slavii i Arsenalu rozpocznie się o godzinie 18:45. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ Extra 3. Do skomentowania tej rywalizacji wyznaczono duet Piotr Glamowski i Adam Szala.
Slavia Praga – Arsenal: stream online
Wtorkowy mecz Slavia Praga – Arsenal będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.
Slavia Praga – Arsenal: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Slavii
- Remis
- Wygrana Arsenalu
Slavia Praga – Arsenal: kursy bukmacherskie
Niekwestionowanym faworytem wtorkowej rywalizacji na Fortuna Arena jest Arsenal, którego zwycięstwo wyceniono współczynnikiem 1.28. Kurs na remis to 5.90. Zdarzenie zakładające wygraną Slavii możesz zagrać po kursie sięgającym nawet 11.00.
