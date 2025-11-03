Slavia Praga – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (04.11.2025)

Slavia Praga – Arsenal, typy i przewidywania
W czwartej kolejce Ligi Mistrzów UEFA o punkty w fazie ligowej tych rozgrywek rywalizować będą zespoły, które na krajowym podwórku zajmują pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Mecz Slavia Praga kontra Arsenal jawi się zatem jako starcie drużyn będących w wysokiej formie, co powinni być dobrym symptomem przed ich zbliżającą się potyczką.
- Zobacz: tabela Ligi Mistrzów UEFA
Slavia w trzech meczach Ligi Mistrzów UEFA zdobyła tylko punkt (po bezbramkowym remisie z Atalantą). Z kolei Arsenal szczycić może się kompletem dziewięciu punktów, w tym rozbiciem 4:0 Atletico Madryt. Wskazanie faworyta nie należy zatem do trudnych zadań. Ta dysproporcja nie musi się jednak przełożyć na boiskowy wynik. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.
Slavia Praga – Arsenal, sytuacja kadrowa
Filip Horsky
Uraz więzadła krzyżowego
Koniec stycznia 2026
Dominik Javorcek
Kontuzja kolana
Połowa listopada 2025
Igoh Ogbu
Naderwanie mięśnia
Połowa listopada 2025
Tomas Holes
Kontuzja kolana
Połowa listopada 2025
Petr Sevcik
Kontuzja kolana
Nieznany
Ivan Schranz
Fizyczny dyskomfort
Połowa listopada 2025
Gabriel Jesus
Uraz więzadła krzyżowego
Koniec grudnia 2025
Kai Havertz
Kontuzja kolana
Koniec listopada 2025
Noni Madueke
Kontuzja kolana
Koniec listopada 2025
Martin Oedegaard
Kontuzja kolana
Połowa listopada 2025
Gabriel Martinelli
Stłuczenie
Niepewny
Kepa Arrizabalaga
Nieznany
Niepewny
Viktor Gyokeres
Fizyczny dyskomfort
Niepewny
Martin Zubimendi
Żółte kartki
Po 1 meczu
Slavia Praga – Arsenal, ostatnie wyniki
W czeskiej ekstraklasie rozegrano dotychczas 14 kolejek. Tylko jedna z szesnastu drużyn nie przegrała ani razu. Tym zespołem jest Slavia, która legitymuje się imponującym bilansem 8-6-0. Przełożyło się to na 30 zdobytych punktów i fotel lidera tabeli, który udało się zdobyć po niedawnym zwycięstwie 2:0 z Banikiem Ostrawa.
Na boiskach Premier League odbyło się na ten moment dziesięć kolejek. W rozgrywkach tych nie ma już klubu, który nie przegrałby chociaż jednego meczu. Najlepiej radzi sobie jednak zmierzający po mistrzostwo Anglii Arsenal. Bilans londyńczyków to 8-1-1 i 25 zdobytych punktów. W minionej serii gier Arsenal ponownie nie stracił gola. Tym razem pokonał Burnley 2:0 i ma już sześć oczek więcej od drugiego w tabeli Manchesteru City.
Slavia Praga – Arsenal, historia
Kluby te nie grały ze sobą od czterech lat i dwumeczu w ćwierćfinale Ligi Europy. Wówczas Czesi wywieźli korzystny wynik z Emirates Stadium, gdzie zremisowali 1:1. Arsenal zmobilizował się jednak mocno na rewanż w Pradze, gdzie rozbił Slavię aż 4:0 i zakończył dyskusję, który zespół powinien zagrać w półfinale tych europejskich rozgrywek.
Slavia Praga – Arsenal, kursy bukmacherskie
We wtorkowy wieczór Slavia Praga dysponować będzie atutem własnego boiska. Zdaniem ekspertów doping czeskich kibiców prawdopodobnie nie wystarczy gospodarzom do pokonania faworyta z Premier League. Współczynnik na sukces gospodarzy to około 10.00, podczas gdy zwycięstwo Arsenalu można zagrać po kursie 1.30. Zdarzenie zakładające remis w tym meczu oszacowano współczynnikiem 5.50.
Slavia Praga – Arsenal, przewidywane składy
|2Stepan Chaloupek
|7Muhammed Cham
|8Daiki Hashioka
|11Youssoupha Sanyang
|13Mojmir Chytil
|14Simon Sloncik
|23Michal Sadilek
|31Erik Prekop
|36Jindrich Stanek
|40Adam Rezek
|43Tomas Jelinek
|45Martin Kovar
|3Cristhian Mosquera
|4Ben White
|5Piero Hincapie
|13Kepa Arrizabalaga
|14Viktor Gyokeres
|22Ethan Nwaneri
|35Tommy Setford
|49Myles Lewis-Skelly
|56Max Dowman
Slavia Praga – Arsenal, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Slavii 0%
- Remis 0%
- Wygrana Arsenalu 100%
1+ Votes
Slavia Praga – Arsenal, transmisja meczu
Mecz Slavia Praga – Arsenal będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z czesko-angielskiej rywalizacji przeprowadzi stacja CANAL+ Extra 3. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania na Fortuna Arena już we wtorek, 4 listopada o godzinie 18:45.
