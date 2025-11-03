Slavia Praga – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (04.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Eberechi Eze

Slavia Praga – Arsenal, typy i przewidywania

W czwartej kolejce Ligi Mistrzów UEFA o punkty w fazie ligowej tych rozgrywek rywalizować będą zespoły, które na krajowym podwórku zajmują pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Mecz Slavia Praga kontra Arsenal jawi się zatem jako starcie drużyn będących w wysokiej formie, co powinni być dobrym symptomem przed ich zbliżającą się potyczką.

Slavia w trzech meczach Ligi Mistrzów UEFA zdobyła tylko punkt (po bezbramkowym remisie z Atalantą). Z kolei Arsenal szczycić może się kompletem dziewięciu punktów, w tym rozbiciem 4:0 Atletico Madryt. Wskazanie faworyta nie należy zatem do trudnych zadań. Ta dysproporcja nie musi się jednak przełożyć na boiskowy wynik. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Slavia Praga – Arsenal, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Slavia Praga Zawodnik Powrót Filip Horsky Uraz więzadła krzyżowego Koniec stycznia 2026 Dominik Javorcek Kontuzja kolana Połowa listopada 2025 Igoh Ogbu Naderwanie mięśnia Połowa listopada 2025 Tomas Holes Kontuzja kolana Połowa listopada 2025 Petr Sevcik Kontuzja kolana Nieznany Ivan Schranz Fizyczny dyskomfort Połowa listopada 2025

Kontuzje i zawieszenia Arsenal Zawodnik Powrót Gabriel Jesus Uraz więzadła krzyżowego Koniec grudnia 2025 Kai Havertz Kontuzja kolana Koniec listopada 2025 Noni Madueke Kontuzja kolana Koniec listopada 2025 Martin Oedegaard Kontuzja kolana Połowa listopada 2025 Gabriel Martinelli Stłuczenie Niepewny Kepa Arrizabalaga Nieznany Niepewny Viktor Gyokeres Fizyczny dyskomfort Niepewny Martin Zubimendi Żółte kartki Po 1 meczu

Slavia Praga – Arsenal, ostatnie wyniki

W czeskiej ekstraklasie rozegrano dotychczas 14 kolejek. Tylko jedna z szesnastu drużyn nie przegrała ani razu. Tym zespołem jest Slavia, która legitymuje się imponującym bilansem 8-6-0. Przełożyło się to na 30 zdobytych punktów i fotel lidera tabeli, który udało się zdobyć po niedawnym zwycięstwie 2:0 z Banikiem Ostrawa.

Na boiskach Premier League odbyło się na ten moment dziesięć kolejek. W rozgrywkach tych nie ma już klubu, który nie przegrałby chociaż jednego meczu. Najlepiej radzi sobie jednak zmierzający po mistrzostwo Anglii Arsenal. Bilans londyńczyków to 8-1-1 i 25 zdobytych punktów. W minionej serii gier Arsenal ponownie nie stracił gola. Tym razem pokonał Burnley 2:0 i ma już sześć oczek więcej od drugiego w tabeli Manchesteru City.

Slavia Praga – Arsenal, historia

Kluby te nie grały ze sobą od czterech lat i dwumeczu w ćwierćfinale Ligi Europy. Wówczas Czesi wywieźli korzystny wynik z Emirates Stadium, gdzie zremisowali 1:1. Arsenal zmobilizował się jednak mocno na rewanż w Pradze, gdzie rozbił Slavię aż 4:0 i zakończył dyskusję, który zespół powinien zagrać w półfinale tych europejskich rozgrywek.

Slavia Praga – Arsenal, kursy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór Slavia Praga dysponować będzie atutem własnego boiska. Zdaniem ekspertów doping czeskich kibiców prawdopodobnie nie wystarczy gospodarzom do pokonania faworyta z Premier League. Współczynnik na sukces gospodarzy to około 10.00, podczas gdy zwycięstwo Arsenalu można zagrać po kursie 1.30. Zdarzenie zakładające remis w tym meczu oszacowano współczynnikiem 5.50.

Slavia Praga – Arsenal, przewidywane składy

Slavia Praga Jindřích Trpišovský Arsenal Mikel Arteta

Rezerwowi 2 Stepan Chaloupek 7 Muhammed Cham 8 Daiki Hashioka 11 Youssoupha Sanyang 13 Mojmir Chytil 14 Simon Sloncik 23 Michal Sadilek 31 Erik Prekop 36 Jindrich Stanek 40 Adam Rezek 43 Tomas Jelinek 45 Martin Kovar 3 Cristhian Mosquera 4 Ben White 5 Piero Hincapie 13 Kepa Arrizabalaga 14 Viktor Gyokeres 22 Ethan Nwaneri 35 Tommy Setford 49 Myles Lewis-Skelly 56 Max Dowman

Slavia Praga – Arsenal, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Slavii

Remis

Wygrana Arsenalu Wygrana Slavii 0%

Remis 0%

Wygrana Arsenalu 100% 1+ Votes

Slavia Praga – Arsenal, transmisja meczu

Mecz Slavia Praga – Arsenal będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z czesko-angielskiej rywalizacji przeprowadzi stacja CANAL+ Extra 3. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania na Fortuna Arena już we wtorek, 4 listopada o godzinie 18:45.

