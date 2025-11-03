Slavia Praga – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (04.11.2025)

18:20, 3. listopada 2025
Oskar Szatraj
Slavia Praga - Arsenal: typy i kursy na wtorkowy (4 listopada) mecz 4. kolejki Ligi Mistrzów UEFA. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Eberechi Eze
PressFocus Na zdjęciu: Eberechi Eze

Slavia Praga – Arsenal, typy i przewidywania

W czwartej kolejce Ligi Mistrzów UEFA o punkty w fazie ligowej tych rozgrywek rywalizować będą zespoły, które na krajowym podwórku zajmują pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Mecz Slavia Praga kontra Arsenal jawi się zatem jako starcie drużyn będących w wysokiej formie, co powinni być dobrym symptomem przed ich zbliżającą się potyczką.

Slavia w trzech meczach Ligi Mistrzów UEFA zdobyła tylko punkt (po bezbramkowym remisie z Atalantą). Z kolei Arsenal szczycić może się kompletem dziewięciu punktów, w tym rozbiciem 4:0 Atletico Madryt. Wskazanie faworyta nie należy zatem do trudnych zadań. Ta dysproporcja nie musi się jednak przełożyć na boiskowy wynik. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
2,25
Poniżej 2‚5 bramki – TAK
*Kursy z 03.11.2025
Slavia Praga – Arsenal, sytuacja kadrowa

Slavia Praga – Arsenal, ostatnie wyniki

W czeskiej ekstraklasie rozegrano dotychczas 14 kolejek. Tylko jedna z szesnastu drużyn nie przegrała ani razu. Tym zespołem jest Slavia, która legitymuje się imponującym bilansem 8-6-0. Przełożyło się to na 30 zdobytych punktów i fotel lidera tabeli, który udało się zdobyć po niedawnym zwycięstwie 2:0 z Banikiem Ostrawa.

Na boiskach Premier League odbyło się na ten moment dziesięć kolejek. W rozgrywkach tych nie ma już klubu, który nie przegrałby chociaż jednego meczu. Najlepiej radzi sobie jednak zmierzający po mistrzostwo Anglii Arsenal. Bilans londyńczyków to 8-1-1 i 25 zdobytych punktów. W minionej serii gier Arsenal ponownie nie stracił gola. Tym razem pokonał Burnley 2:0 i ma już sześć oczek więcej od drugiego w tabeli Manchesteru City.

Slavia Praga – Arsenal, historia

Kluby te nie grały ze sobą od czterech lat i dwumeczu w ćwierćfinale Ligi Europy. Wówczas Czesi wywieźli korzystny wynik z Emirates Stadium, gdzie zremisowali 1:1. Arsenal zmobilizował się jednak mocno na rewanż w Pradze, gdzie rozbił Slavię aż 4:0 i zakończył dyskusję, który zespół powinien zagrać w półfinale tych europejskich rozgrywek.

Slavia Praga – Arsenal, kursy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór Slavia Praga dysponować będzie atutem własnego boiska. Zdaniem ekspertów doping czeskich kibiców prawdopodobnie nie wystarczy gospodarzom do pokonania faworyta z Premier League. Współczynnik na sukces gospodarzy to około 10.00, podczas gdy zwycięstwo Arsenalu można zagrać po kursie 1.30. Zdarzenie zakładające remis w tym meczu oszacowano współczynnikiem 5.50.

Slavia Praga
Remis
Arsenal
10.0
5.50
1.30
9.40
5.40
1.28
9.75
5.50
1.27
10.0
5.50
1.30
Slavia Praga – Arsenal, przewidywane składy

Slavia Praga – Arsenal, kto wygra?

Slavia Praga – Arsenal, transmisja meczu

Mecz Slavia Praga – Arsenal będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Transmisję z czesko-angielskiej rywalizacji przeprowadzi stacja CANAL+ Extra 3. Pojedynek ten będziesz mógł zobaczyć także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania na Fortuna Arena już we wtorek, 4 listopada o godzinie 18:45.

