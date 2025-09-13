Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice, czyli spotkanie w ramach 9. kolejki Betclic 1. Ligi. Starcie odbędzie się w sobotę (13 września) o godzinie 19:30. Sprawdź gdzie oglądać mecz Śląsk - Puszcza.

PressFocus Na zdjęciu: Luka Marjanac

Śląsk – Puszcza: gdzie oglądać?

Betclic 1. Liga wraca do gry po krótkiej przerwie na reprezentacje. W sobotę Śląsk Wrocław przed własną publicznością zagra z Puszczą Niepołomice. Faworytem spotkania w 9. kolejce będą gospodarze. Wynika to głównie z faktu, że goście w ośmiu starciach nie odnieśli ani jednego zwycięstwa. Trudno spodziewać się, aby na Tarczyński Arena przełamali złą passę. Sprawdź typy na mecz Śląsk – Puszcza.

Śląsk – Puszcza: transmisja w TV

Brak transmisji meczu Śląsk – Puszcza w telewizji.

Śląsk – Puszcza: transmisja online

Mecz Śląsk Wrocław – Puszcza Niepołomice odbędzie się w sobotę (13 września) o godzinie 19:30. Transmisje przeprowadzi stacja TVP Sport, ale tylko i wyłącznie w internecie na stronie sport.tvp.pl. Ponadto rywalizacja będzie dostępna w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL, postawić dowolny kupon oraz posiadać środki dostępne na grę.

Śląsk – Puszcza: kto wygra?

Śląsk – Puszcza: kursy bukmacherskie

Z kursów oferowanych przez bukmacherów na rynek 1X2 wyraźnie widać, że Śląsk Wrocław będzie faworytem sobotniego spotkania z Puszczą Niepołomice. Wojskowi są w zdecydowanie lepszej formie, a na dodatek grają u siebie. Ponadto dużą rolę odgrywa fakt, że goście nie wygrali jeszcze ani jednego spotkania w tym sezonie Betclic 1. Ligi.

Śląsk Wrocław Puszcza Niepołomice 1.77 3.70 4.23 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2025 17:47 .

Gdzie oglądać mecz Śląsk Wrocław – Puszcza Niepołomice? Transmisja meczu będzie dostępna tylko w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Śląsk Wrocław – Puszcza Niepołomice? Mecz Śląsk – Puszcza zostanie rozegrany w sobotę (13 września) o godzinie 19:30 na stadionie Tarczyński Arena.

