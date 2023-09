Śląsk - Jagiellonia: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Bardzo ciekawie zapowiada się niedzielna potyczka na stadionie we Wrocławiu. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i w internecie.

fot. Imago / KRzysztof Cichomski / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław – Jagiellonia Białystok, gdzie oglądać

Śląsk Wrocław wygląda na to, że w ostatnich tygodniach odzyskał rozmach i zaczyna w końcu grać na miarę oczekiwań swoich kibiców. Podopieczni Jacka Magiery mogą pochwalić się trzema kolejnymi zwycięstwami. Ostatnio o sile Wojskowych przekonał się Widzew Łódź, przegrywając dwoma golami (0:2).

Jagiellonia Białystok to natomiast ekipa, mogąca pochwalić się czterema kolejnymi zwycięstwami. Żółto-czerwoni ostatnio rozprawili się z Górnikiem Zabrze (4:1), a wcześniej pokonali Ruch Chorzów (1:0) i Widzew Łódź (2:1). W roli szkoleniowca Żółto-czerwony bardzo dobrze radzi sobnie Adrian Siemieniec, który zastąpił w tej roli Macieja Stolarczyka.

Śląsk Wrocław – Jagiellonia Białystok, transmisja na żywo w TV

Niedzielną potyczkę będzie można zobaczyć w telewizji na antenach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Spotkanie skomentują Robert Skrzyński i Remigiusz Jezierski.

Śląsk Wrocław – Jagiellonia Białystok, transmisja online

Śląsk Wrocław – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Według fachowców większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Kurs na wygraną Wojskowych wynosi 2.38. Tymczasem wariant na zwycięstwo Jagiellonii został oszacowany na 3.10.

