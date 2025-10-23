Sigma Ołomuniec – Raków Częstochowa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (23.10.2025)

Sigma Ołomuniec - Raków Częstochowa to spotkanie w ramach 2. kolejki Ligi Konferencji. Mecz rozpocznie się w czwartek, 23 października, o godz. 21:00. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie będzie transmisja meczu.

PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Sigma – Raków: gdzie oglądać?

Sigma Ołomuniec podejmie na własnym stadionie Raków Częstochowa w ramach 2. kolejki Ligi Konferencji. Dla wicemistrzów Polski będzie to okazja, by potwierdzić dobrą formę w europejskich pucharach. Podopieczni Marka Papszuna znakomicie rozpoczęli zmagania w LK, pokonując przed własną publicznością Universitateę Craiova (2:0). Czeski zespół w pierwszym meczu grupowym uległ Fiorentinie (0:2).

Trzy punkty w Ołomuńcu znacząco przybliżyłyby częstochowian do awansu z fazy ligowej i potwierdziłyby, że wicemistrz naszego kraju potrafi wygrywać także na trudnym terenie. Zapraszam także do zapoznania się naszą zapowiedzią meczu Sigma – Raków.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sigma – Raków: transmisja w TV

Mecz Sigma Ołomuniec – Raków Częstochowa w ramach 2. kolejki Ligi Konferencji będzie można śledzić na żywo na antenach Polsat Sport 2 oraz. Polsat Sport Premium 2. Starcie rozgrywane w Czechach skomentują Marek Magiera i Marcin Kalita.

Sigma – Raków: stream online

Spotkanie Sigmy Ołomuniec z Rakowem Częstochowa będzie transmitowany także w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek meczu o godzinie 21:00.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sigma – Raków: sonda

Kto wygra mecz? Sigma Ołomuniec

Remis

Raków Częstochowa Sigma Ołomuniec 25%

Remis 0%

Raków Częstochowa 75% 4+ Votes

Sigma – Raków: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazują niewielką przewagę polskiego zespołu. Jeżeli myślisz, że w Czechach wygra Raków Częstochowa, to kurs w ofercie bukmacherów wynosi około 2.50. Zwycięstwo Sigmy Ołomuniec zostało wycenione na poziomie mniej więcej 3.00.

Sigma Ołomuniec Raków Częstochowa 3.10 3.30 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2025 19:17 .

Kiedy odbędzie się mecz Sigma Ołomuniec – Raków Częstochowa? Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 23 października, o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć spotkanie Sigma Ołomuniec – Raków Częstochowa? Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2, a także w serwisie Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.