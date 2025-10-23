Sigma Ołomuniec – Raków Częstochowa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (23.10.2025)

Sigma – Raków: gdzie oglądać?
Sigma Ołomuniec podejmie na własnym stadionie Raków Częstochowa w ramach 2. kolejki Ligi Konferencji. Dla wicemistrzów Polski będzie to okazja, by potwierdzić dobrą formę w europejskich pucharach. Podopieczni Marka Papszuna znakomicie rozpoczęli zmagania w LK, pokonując przed własną publicznością Universitateę Craiova (2:0). Czeski zespół w pierwszym meczu grupowym uległ Fiorentinie (0:2).
Trzy punkty w Ołomuńcu znacząco przybliżyłyby częstochowian do awansu z fazy ligowej i potwierdziłyby, że wicemistrz naszego kraju potrafi wygrywać także na trudnym terenie. Zapraszam także do zapoznania się naszą zapowiedzią meczu Sigma – Raków.
Sigma – Raków: transmisja w TV
Mecz Sigma Ołomuniec – Raków Częstochowa w ramach 2. kolejki Ligi Konferencji będzie można śledzić na żywo na antenach Polsat Sport 2 oraz. Polsat Sport Premium 2. Starcie rozgrywane w Czechach skomentują Marek Magiera i Marcin Kalita.
Sigma – Raków: stream online
Spotkanie Sigmy Ołomuniec z Rakowem Częstochowa będzie transmitowany także w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek meczu o godzinie 21:00.
Sigma – Raków: sonda
Kto wygra mecz?
- Sigma Ołomuniec 25%
- Remis 0%
- Raków Częstochowa 75%
4+ Votes
Sigma – Raków: kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherskie wskazują niewielką przewagę polskiego zespołu. Jeżeli myślisz, że w Czechach wygra Raków Częstochowa, to kurs w ofercie bukmacherów wynosi około 2.50. Zwycięstwo Sigmy Ołomuniec zostało wycenione na poziomie mniej więcej 3.00.
Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 23 października, o godzinie 21:00.
