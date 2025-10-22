Sigma Ołomuniec – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (23.10.2025)

Sigma Ołomuniec zagra z Rakowem Częstochowa w 2. kolejce Ligi Konferencji. Mecz odbędzie się w czwartek, 23 października, o godz. 21:00. Wicemistrzowie Polski chcą wygrać drugi mecz z rzędu w europejskich pucharach.

Sigma – Raków: typy bukmacherskie

Sigma Ołomuniec w 2. kolejce Ligi Konferencji podejmie Raków Częstochowa w czwartek (23 października) o godzinie 21:00. Wicemistrz Polski znakomicie rozpoczął europejskie zmagania, pokonując u siebie Universitateę Craiova (2:0). Teraz zespół Marka Papszuna chce pójść za ciosem i sięgnąć po kolejne zwycięstwo, tym razem w Czechach.

Z kolei Sigma nie rozpoczęła rozgrywek po myśli swoich kibiców. W pierwszym meczu uległa Fiorentinie (0:2). Także w lidze czeska drużyna prezentuje się poniżej oczekiwań. Po 12. kolejkach zajmuje dopiero piąte miejsce, a w pięciu ostatnich spotkaniach ligowych odniosła tylko jedno zwycięstwo. Częstochowian czeka więc wymagające starcie za południową granicą, ale patrząc na obecną formę obu ekip, Raków ma realne szanse na kolejną pełną pulę. Mój typ: wygrana Rakowa Częstochowa.

Sigma – Raków: ostatnie wyniki

Raków w miniony weekend przegrał w Krakowie z Cracovią (0:2) w 12. kolejce. Dodatkowym zmartwieniem był uraz Michaela Ameyawa, ale wszystko wskazuje na to, że kontuzja pomocnika nie jest groźna. Wcześniej w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy częstochowianie pokonali Motor Lublin (2:0), Widzew Łódź (1:0) oraz zremisowali z Lechem Poznań (1:1). W Lidze Konferencji ograł Universitateę Craiova (2:0) po bramkach Tomasza Pieńki i Oskara Repki.

Czeska drużyna ma za sobą przegrany mecz we Włoszech z Fiorentiną (0:2) na inaugurację fazy ligowej LK. Teraz Sigma będzie chciała zrehabilitować się przed własnymi kibicami, jednak jej ostatnie wyniki nie napawają optymizmem. W krajowych rozgrywkach drużyna z Ołomuńca zremisowała z MFK Karwina (1:1), pokonała FK Jablonec (1:0). Także zanotowała dwa remisy z Bohemians Praga (2:2) oraz bezbramkowy z FK Teplice.

Sigma – Raków: historia

Do tej pory w historii oficjalnych rozgrywek nie doszło jeszcze do meczu pomiędzy Rakowem Częstochowa a Sigmą Ołomuniec.

Sigma – Raków: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich, mecz w Ołomuńcu nie ma faworyta. Jeśli myślisz, że trzy punkty powędrują do gospodarzy, taki kurs wynosi około 2.90. Wygrana Rakowa Częstochowa została wyceniona na poziomie mniej więcej 2.55.

Sigma – Raków: przewidywane składy

Sigma Ołomuniec: Koutny – Hadas, Kral, Sylla, Slama – Breite, Beran – Dolznikov, Kostadinov, Ghali – Mikulenka

Raków Częstochowa: Trelowski – Tudor, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Barath, Bulat, Adriano – Pieńko, Brunes, Lopez

Sigma – Raków: sonda

Sigma – Raków: transmisja meczu

Mecz Sigma Ołomuniec – Raków Częstochowa w ramach 2. kolejki Ligi Konferencji zostanie rozegrany w czwartek (23 października) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna na antenach Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium oraz w usłudze Polsat Box Go.

