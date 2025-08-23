Sassuolo zmierzy się przed własną publicznością z Napoli w starciu 1. kolejki Serie A. Spotkanie odbędzie się w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 18:30. Sprawdź gdzie oglądać mecz Sassuolo - Napoli.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Sassuolo – Napoli: gdzie oglądać?

Beniaminek i mistrz Włoch, czyli spotkanie Sassuolo – Napoli otworzy zmagania w Serie A w sezonie 2025/2026. Neroverdi przed własną publicznością zmierzą się z zespołem Antonio Conte, którego celem będzie obrona mistrzowskiego tytułu. Czy Domenico Berardi i spółka powstrzymają faworyta do Scudetto i sprawią niespodziankę? Sprawdź typy na mecz Sassuolo – Napoli.

Sassuolo – Napoli: transmisja w TV

Mecz Sassuolo – Napoli odbędzie się w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 18:30 na Mapei Stadium. Transmisja będzie dostępna na żywo w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Starcie skomentuje duet Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.

Sassuolo – Napoli: transmisja online

Możliwość oglądania spotkania Sassuolo – Napoli będzie także w internecie. Po zakupie pakietu na stronie elevensports.pl dostęp do meczu na żywo zostanie przyznany. Ponadto istnieje możliwość oglądania starcie u bukmachera w usłudze STS TV.

Sassuolo – Napoli: kto wygra?

Kto wygra mecz? Sassuolo

Remis

Napoli Sassuolo

Remis

Napoli 0 Votes

Sassuolo – Napoli: kursy bukmacherskie

Napoli zostało uznane za wyraźnego faworyta w rywalizacji z Sassuolo. Analitycy nie mają wątpliwości, że aktualny mistrz Włoch nie powinien mieć większych problemów, aby zgarnąć komplet punktów. Odzwierciedla to różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo.

Sassuolo SSC Napoli 5.70 3.90 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2025 11:47 .

Sassuolo SSC Napoli 5.70 3.90 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2025 11:47 .

