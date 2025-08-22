Sassuolo – Napoli: typy, kursy, zapowiedź (23.08.2025)

Sassuolo w pierwszym spotkaniu po powrocie do Serie A zagra z Napoli. Starcie beniaminka z mistrzem otworzy 1. kolejkę ligi włoskiej. Sprawdź typy na mecz Sassuolo - Napoli.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

Sassuolo – Napoli: typy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że każdy inny wynik niż zwycięstwo Napoli zostanie uznane za dużą niespodziankę. Obrońcy tytułu to drużyna co najmniej o klasę lepsza od Sassuolo. Takie zbiór gwiazd jak Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Matteo Politano czy Lorenzo Lucca powinni bez problemów przesądzić o triumfie gości. Biorąc pod korzystny kurs na wygraną zespołu z Neapolu, uważam, że należy z niego skorzystać. Mój typ: Napoli wygra.

Sassuolo – Napoli: ostatnie wyniki

Tylko rok trwała nieobecność Sassuolo w Serie A. Neroverdi bez problemów wygrali mistrzostwo Serie B, wracając do rywalizacji w najwyższej klasie rozgrywkowej we Włoszech. Celem na ten sezon będzie bezpieczne utrzymanie. Przed startem sezonu zespół Fabio Grosso rozegrał cztery mecze sparingowe, odnosząc dwa zwycięstwa oraz dwukrotnie remisując. W sparingach okazali się lepsi od Realu Vicenza (5:0) i Trento (3:0). Natomiast zremisowali z Empoli (0:0) i Brestem (1:1). Przed tygodniem pokonali Catanzaro w 1/32 finału Pucharu Włoch (1:0).

Napoli rozpoczyna walkę o obronę Scudetto od meczu z beniaminkiem. Antonio Conte zdecydował się rozegrać aż siedem sparingów, a ich bilans to cztery zwycięstwa, remis i dwie porażki. Forma aktualnych mistrzów z każdym meczem była coraz lepsza, o czym świadczy seria trzech zwycięstw z rzędu przed startem Serie A. Partenopei pokonali Olympiakos (2:1), Sorrento (4:0) i Gironę (3:2). Wcześniej przegrali z Brestem (1:2) i Arezzo (0:2).

Sassuolo – Napoli: historia

Kibice Sassuolo mają zapewne jeszcze w pamięci ostatnie spotkanie z Napoli. W sezonie 2023/2024 w ramach 21. kolejki Partenopei przyjechali do Reggio Emilia i zmiażdżyli gospodarzy, wygrywając aż (6:1). Natomiast w tych samych rozgrywkach, ale w spotkaniu domowym ekipa spod Wezuwiusza wygrała (2:0). Warto odnotować, że neapolitańczycy wygrali wszystkie pięć ostatnich starć.

Sassuolo – Napoli: kursy bukmacherskie

Spotkanie beniaminka z mistrzem kraju zapowiada się na jednostronne widowisko, którego faworytem będzie Napoli. Analitycy nie mają wątpliwości, że podopieczni Antonio Conte powinni bez problemów zgarnąć komplet punktów, co odzwierciedla różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo.

Sassuolo SSC Napoli 6.10 4.00 1.59 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 sierpnia 2025 10:40 .

Sassuolo – Napoli: przewidywane składy

W sobotnim meczu Sassuolo – Napoli będziemy mogli oglądać poczynania jednego z reprezentantów Polski. Do gry w wyjściowym składzie awizowany jest Sebastian Walukiewicz. Z kolei w drużynie gości oficjalny debiut zaliczy nowa gwiazda Serie A – Kevin De Bruyne.

Sassuolo: Turati – Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig – Kone, Ghion, Boloca – Berardi, Pinamonti, Laurienté

Napoli: Milinkovic-Savic – Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera – Lobotka – Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay – Lucca

Sassuolo – Napoli: kto wygra?

Sassuolo – Napoli: transmisja meczu

Mecz Sassuolo – Napoli odbędzie się w sobotę (23 sierpnia) o godzinie 18:30. Transmisja spotkania 1. kolejki Serie A będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1 oraz na stronie internetowej elevensports.pl.

