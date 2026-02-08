Sassuolo – Inter, gdzie oglądać?
Inter Mediolan swoje najbliższe ligowe spotkanie rozegra już w niedzielę. Tego dnia podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się na wyjeździe z US Sassuolo w ramach 24. kolejki rozgrywek Serie A. Nerazzurri przystąpią do tego meczu po wyeliminowaniu Torino z Pucharu Włoch (2:1).
Sassuolo również ma spore powody do zadowolenia. Nervoerdi w ostatnim spotkaniu okazali się lepsi od Pisy (3:1). Nadchodząca rywalizacja na Mapei Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Sassuolo – Inter, transmisja w TV
Spotkanie US Sassuolo – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.
Sassuolo – Inter, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.
Sassuolo – Inter, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Sassuolo
- remisem
- wygraną Interu
0 Votes
Sassuolo – Inter, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej potyczki jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.46. W przypadku zwycięstwa Sassuolo natomiast sięga nawet 6.50.
Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę (8 lutego) o godzinie 18:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.