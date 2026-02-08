Inter Mediolan w niedzielę zmierzy się z US Sassuolo w rozgrywkach Serie A. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Sassuolo – Inter, gdzie oglądać?

Inter Mediolan swoje najbliższe ligowe spotkanie rozegra już w niedzielę. Tego dnia podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się na wyjeździe z US Sassuolo w ramach 24. kolejki rozgrywek Serie A. Nerazzurri przystąpią do tego meczu po wyeliminowaniu Torino z Pucharu Włoch (2:1).

Sassuolo również ma spore powody do zadowolenia. Nervoerdi w ostatnim spotkaniu okazali się lepsi od Pisy (3:1). Nadchodząca rywalizacja na Mapei Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Sassuolo – Inter, transmisja w TV

Spotkanie US Sassuolo – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1.

Sassuolo – Inter, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Sassuolo – Inter, kto wygra?

Sassuolo – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnej potyczki jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.46. W przypadku zwycięstwa Sassuolo natomiast sięga nawet 6.50.

Sassuolo Inter Mediolan 7.50 4.60 1.45 Odds are subject to change. Last updated 8 lutego 2026 17:07

Gdzie oglądać mecz Sassuolo – Inter? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie ElevenSports.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Sassuolo – Inter? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (8 lutego) o godzinie 18:00.

