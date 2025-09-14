Ruch Chorzów i ŁKS to ekipy, marzące o awansie do PKO BP Ekstraklasy. W niedzielę zmierzą się w bezpośrednim starciu. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z meczu w internecie i w TV.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Patryk Szwedzik

Ruch Chorzów – ŁKS, gdzie oglądać?

Ruch Chorzów i ŁKS to dwie ekipy, które w trakcie trwającego sezonu marzą o tym, aby wywalczyć awans do PKO BP Ekstraklasy. W klubie z Łodzi latem wykonano naprawdę dużo, aby ten cel zrealizować. Nie tylko zatrudniono nowego szkoleniowca, ale też pozyskano kilku jakościowych graczy.

Bardziej burzliwa sytuacja była w szeregach Niebieskich. Do rozgrywek Ruch przystąpił z trenerem Dawidem Szulczkiem na ławce trenerskiej. Niemniej po niezadowalających efektach pracy w końcu władze klubu zdecydowały się na zatrudnienie Waldemara Fornalika, pod którego batutą chorzowianie regularnie notują postępy.

Obie ekipy przed startem rywalizacji dzieli różnica jednego punktu. Chorzowski zespół powalczy o trzecie zwycięstwo w tym sezonie. Z kolei ŁKS celuje w czwartą wygraną.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ruch Chorzów – ŁKS, transmisja w TV

Niedzielna potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Ruch – ŁKS będzie emitowana na antenie TVP Polonia. Mecz zacznie się o godzinie 15:30 i skomentują go Hubert Bugaj oraz Adam Marciniak.

Ruch Chorzów – ŁKS, transmisja online

Rywalizację na obiekcie w Chorzowie będzie można też oglądać w internecie. Taką możliwość zapewnia przede wszystkim strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport.

Ponadto mecz w ramach dziewiątej kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Wyjaśniamy, co należy zrobić. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Ruch Chorzów – ŁKS, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Ruchu

wygraną ŁKS-u

remisem wygraną Ruchu 100%

wygraną ŁKS-u 0%

remisem 0% 2+ Votes

Ruch Chorzów – ŁKS, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy podają, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygrana Ruchu kształtuje się na poziomie 2.50. Dla porównania opcja na zwycięstwo ŁKS-u została wyceniona na 2.80. Najmniej prawdopodobny jest scenariusz na remis po kursie 3.40.

Ruch Chorzów ŁKS Łódź 2.47 3.45 2.82 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 września 2025 14:22 .