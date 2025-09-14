Ruch Chorzów – ŁKS, gdzie oglądać?
Ruch Chorzów i ŁKS to dwie ekipy, które w trakcie trwającego sezonu marzą o tym, aby wywalczyć awans do PKO BP Ekstraklasy. W klubie z Łodzi latem wykonano naprawdę dużo, aby ten cel zrealizować. Nie tylko zatrudniono nowego szkoleniowca, ale też pozyskano kilku jakościowych graczy.
Bardziej burzliwa sytuacja była w szeregach Niebieskich. Do rozgrywek Ruch przystąpił z trenerem Dawidem Szulczkiem na ławce trenerskiej. Niemniej po niezadowalających efektach pracy w końcu władze klubu zdecydowały się na zatrudnienie Waldemara Fornalika, pod którego batutą chorzowianie regularnie notują postępy.
Obie ekipy przed startem rywalizacji dzieli różnica jednego punktu. Chorzowski zespół powalczy o trzecie zwycięstwo w tym sezonie. Z kolei ŁKS celuje w czwartą wygraną.
Ruch Chorzów – ŁKS, transmisja w TV
Niedzielna potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Ruch – ŁKS będzie emitowana na antenie TVP Polonia. Mecz zacznie się o godzinie 15:30 i skomentują go Hubert Bugaj oraz Adam Marciniak.
Ruch Chorzów – ŁKS, transmisja online
Rywalizację na obiekcie w Chorzowie będzie można też oglądać w internecie. Taką możliwość zapewnia przede wszystkim strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport.
Ponadto mecz w ramach dziewiątej kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Wyjaśniamy, co należy zrobić. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.
Ruch Chorzów – ŁKS, kto wygra?
Ruch Chorzów – ŁKS, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy podają, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygrana Ruchu kształtuje się na poziomie 2.50. Dla porównania opcja na zwycięstwo ŁKS-u została wyceniona na 2.80. Najmniej prawdopodobny jest scenariusz na remis po kursie 3.40.
Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (14 września) o godzinie 15:30.