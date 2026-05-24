Roland Garros 2026: gdzie oglądać? Transmisje French Open za darmo

Roland Garros 2026 startuje już 24 maja, a w turnieju nie zabraknie polskich tenisistów. Kibice największe nadzieje wiążą oczywiście z Igą Świątek, która pierwszy mecz rozegra już w poniedziałek 25 maja. Sprawdź, gdzie oglądać French Open 2026 na żywo w telewizji i internecie.

Na zdjęciu: Iga Świątek

Roland Garros 2026: gdzie oglądać?

Roland Garros 2026 rozpocznie się już w niedzielę, 24 maja. W tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju w Paryżu zobaczymy kilku reprezentantów Polski, a największe emocje tradycyjnie wzbudzają występy Igi Świątek. Czterokrotna triumfatorka French Open ponownie będzie należała do grona głównych faworytek do końcowego zwycięstwa.

Polscy kibice będą mogli śledzić również mecze Huberta Hurkacza, Magdy Linette, Magdaleny Fręch oraz Kamila Majchrzaka. Rywalizacja na paryskiej mączce zapowiada się niezwykle interesująco, bo w drabinkach nie zabraknie największych gwiazd światowego tenisa.

Wiemy już także, kiedy pierwszy mecz rozegra Iga Świątek. Polka rozpocznie udział w Roland Garros w poniedziałek, 25 maja, a jej rywalką będzie Emerson Jones.

Roland Garros 2026: transmisja za darmo

Roland Garros 2026: transmisja na żywo w TV

Transmisje z turnieju Roland Garros 2026 będzie można oglądać w telewizji na kanałach Eurosport 1 oraz Eurosport 2. To właśnie tam pokazywane będą najważniejsze mecze turnieju, w tym spotkania z udziałem reprezentantów Polski oraz najciekawsze pojedynki fazy finałowej.

Eurosport od lat odpowiada za relacje z French Open i zapewnia szeroką ofertę transmisji, analiz oraz komentarzy ekspertów. Kibice będą mogli śledzić mecze zarówno na głównym korcie Philippe-Chatrier, jak i na pozostałych arenach turnieju.

Roland Garros 2026: stream online

Turniej French Open 2026 będzie dostępny również online. Kibice mogą oglądać wszystkie mecze w serwisie HBO Max, który zapewnia dostęp do transmisji z każdego kortu na żywo. Platforma działa na komputerach, smartfonach, tabletach oraz telewizorach Smart TV.

Dostęp do transmisji online oferują również aplikacje i platformy operatorów posiadających kanały Eurosport w swoich pakietach. Dzięki temu mecze Roland Garros można śledzić praktycznie z każdego miejsca.

Kiedy gra Iga Świątek?

Iga Świątek rozpocznie rywalizację w Roland Garros 2026 w poniedziałek, 25 maja. Rywalką Polki w pierwszej rundzie będzie Emerson Jones. Dla Świątek będzie to kolejna próba walki o piąty triumf w karierze na paryskich kortach.

Polska tenisistka ponownie znajduje się w gronie największych faworytek turnieju. Korty ziemne w Paryżu od lat są dla niej wyjątkowo szczęśliwe, dlatego kibice liczą na kolejny udany występ i walkę o końcowe zwycięstwo.

