Real Madryt – RCD Mallorca: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Ekipa Królewskich jest w dobrej formie. Teraz na jej drodze stanie drużyna Jagoby Arrasate. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 21:30.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt – RCD Mallorca, gdzie oglądać?

W 3. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy Real Madryt podejmie na własnym stadionie Mallorkę. Drużyna Królewskich rozpoczęła sezon od dwóch zwycięstw i jak na razie nie straciła nawet gola, co pokazuje, że jest w dobrej dyspozycji. Natomiast ekipa z Balearów ma za sobą trudny start – remis z Celtą Vigo oraz porażka z Barceloną. Na papierze faworyt jest oczywisty, ale goście spróbują postawić się potentatowi i poszukać pierwszej wygranej w tej kampanii. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już dzisiaj o godzinie 21:30.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Real Madryt – RCD Mallorca.

Real Madryt – RCD Mallorca, transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Mallorką oczywiście obejrzysz w tradycyjnej telewizji. Mecz zostanie bowiem wyemitowany na kodowanym kanale telewizyjnym CANAL+ Sport.

Real Madryt – RCD Mallorca, transmisja online

Pojedynek w ramach 3. kolejki La Ligi będzie dostępny także za pośrednictwem internetu. Sobotni mecz znajdziesz na platformie streamingowej CANAL+ online i w usłudze STS TV.

Reklama

Real Madryt – RCD Mallorca, sonda

Kto wygra? Real

Padnie remis

Mallorca Real 86%

Padnie remis 0%

Mallorca 14% 14+ Votes

Real Madryt – RCD Mallorca, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, czyli jeden z pretendentów do tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.25, typ na zwycięstwo Mallorki to mniej więcej 14.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.80. Zarejestruj się w STS i podaj nasz kod GOAL. Dzięki temu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Real Madryt Mallorca Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2025 21:35 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Real Madryt – RCD Mallorca? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport. Kiedy odbędzie się mecz Real Madryt – RCD Mallorca? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (30 sierpnia) o godzinie 21:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.