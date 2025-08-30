Real Madryt – RCD Mallorca, gdzie oglądać?
W 3. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy Real Madryt podejmie na własnym stadionie Mallorkę. Drużyna Królewskich rozpoczęła sezon od dwóch zwycięstw i jak na razie nie straciła nawet gola, co pokazuje, że jest w dobrej dyspozycji. Natomiast ekipa z Balearów ma za sobą trudny start – remis z Celtą Vigo oraz porażka z Barceloną. Na papierze faworyt jest oczywisty, ale goście spróbują postawić się potentatowi i poszukać pierwszej wygranej w tej kampanii. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już dzisiaj o godzinie 21:30.
Real Madryt – RCD Mallorca, transmisja w TV
Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Mallorką oczywiście obejrzysz w tradycyjnej telewizji. Mecz zostanie bowiem wyemitowany na kodowanym kanale telewizyjnym CANAL+ Sport.
Real Madryt – RCD Mallorca, transmisja online
Pojedynek w ramach 3. kolejki La Ligi będzie dostępny także za pośrednictwem internetu. Sobotni mecz znajdziesz na platformie streamingowej CANAL+ online i w usłudze STS TV.
Real Madryt – RCD Mallorca, sonda
Kto wygra?
- Real 86%
- Padnie remis 0%
- Mallorca 14%
14+ Votes
Real Madryt – RCD Mallorca, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, czyli jeden z pretendentów do tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.25, typ na zwycięstwo Mallorki to mniej więcej 14.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.80. Zarejestruj się w STS i podaj nasz kod GOAL. Dzięki temu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (30 sierpnia) o godzinie 21:30.
