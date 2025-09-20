Real Madryt – Espanyol Barcelona, gdzie oglądać?
W 5. kolejce La Ligi czeka nas bardzo interesujące starcie Realu Madryt z Espanyolem Barcelona. Oba zespoły rozpoczęły nowy sezon w znakomitej formie i pozostają niepokonane. Drużyna Królewskich z kompletem 12 punktów znajduje się na czele ligowej tabeli, natomiast ekipa Papużek z dorobkiem 10 oczek zajmuje wysokie 3. miejsce w stawce, co zapowiada niezwykle emocjonujące oraz wyrównane spotkanie. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już dzisiaj (sobota, 20 września) o godzinie 16:15.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Real Madryt – Espanyol Barcelona.
Real Madryt – Espanyol Barcelona, transmisja w TV
Mecz w ramach 5. kolejki La Ligi oczywiście możesz obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Ten pojedynek zostanie bowiem wyemitowany na kanale CANAL+ Sport, gdzie zawody skomentują Piotr Laboga i Leszek Orłowski.
- Zobacz: tabela La Ligi
Real Madryt – Espanyol Barcelona, transmisja online
Spotkanie między Realem Madryt a Espanyolem Barcelona rzecz jasna będzie również dostępne za pośrednictwem internetu, a mianowicie w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na specjalnej platformie STS TV.
Real Madryt – Espanyol Barcelona, sonda
Kto wygra?
- Real 50%
- Padnie remis 0%
- Espanyol 50%
2+ Votes
Real Madryt – Espanyol Barcelona, kursy bukmacherskie
Zgodnie z oszacowaniami bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, co nie powinno nikogo zaskakiwać. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.25, typ na zwycięstwo Espanyolu Barcelona to mniej więcej 13.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.00. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj nasz kod GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (20 września) o godzinie 16:15.
