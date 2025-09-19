Real Madryt – Espanyol Barcelona: typy i kursy na mecz La Ligi. Czy zespół Xabiego Alonso zgarnie kolejny komplet punktów? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego starcia na naszym portalu. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 20 września o godzinie 16:15.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt – Espanyol Barcelona, typy i przewidywania

Przed nami hitowy pojedynek w ramach 5. kolejki La Ligi, w którym lider tabeli Real Madryt zmierzy się na własnym stadionie z rewelacyjnie spisującym się w ostatnim czasie Espanyolem Barcelona. Obie drużyny rozpoczęły sezon w znakomitym stylu i do tej pory nie doznały jeszcze smaku porażki. Ekipa Królewskich może pochwalić się kompletem 12 punktów i zasłużenie zajmuje pierwsze miejsce w stawce, podczas gdy zespół Papużek z dorobkiem 10 oczek plasuje się na bardzo wysokiej, trzeciej lokacie, tuż za plecami czołówki.

Spotkanie, które zostanie rozegrane w stolicy Hiszpanii, zapowiada się więc niezwykle interesująco. Naprzeciwko siebie staną dwa kluby prezentujące znakomitą formę i walczące o utrzymanie znakomitej passy na początku trwającej kampanii La Ligi. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 20 września o godzinie 16:15.

Franco Mastantuono wygląda coraz lepiej w barwach Realu Madryt. Jeśli 18-letni argentyński skrzydłowy wybiegnie w podstawowym składzie, to niewykluczone, że strzeli swojego pierwszego gola w koszulce zespołu Królewskich. Właśnie taki zakład umieszczamy na swoim kuponie. Nasz typ: Franco Mastantuono zdobędzie bramkę.

STS 2.90 Franco Mastantuono strzeli gola Przejdź do STS

Real Madryt – Espanyol Barcelona, sytuacja kadrowa

Xabi Alonso nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Trenta Alexandra-Arnolda, Ferlanda Mendy’ego i Antonio Rudigera, a także zawieszonego za czerwoną kartkę Deana Huijsena. Dobrą wiadomością dla zespołu Królewskich jest jednak powrót do pełnej dyspozycji trzech ważnych zawodników – Jude’a Bellinghama, Eduardo Camavingi oraz Endricka, którzy najpewniej znajdą się w kadrze meczowej. Natomiast w drużynie gości zabraknie Javiera Hernandeza, Eduardo Exposito i pauzującego za obrazę sędziego Pere Milli. To istotne osłabienia, które mogą wpłynąć na ofensywny potencjał ekipy z Barcelony.

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Ferland Mendy Uraz mięśnia Początek października 2025 Endrick Uraz ścięgna udowego Początek października 2025 Antonio Rüdiger Uraz nogi Początek grudnia 2025 Trent Alexander-Arnold Uraz uda Koniec października 2025 Dean Donny Huijsen Czerwona kartka Po 1 meczu Daniel Carvajal Czerwona kartka Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Espanyol Zawodnik Powrót Javier Hernandez Uraz stopy Niepewny Eduardo Expósito Uraz kostki Niepewny Pere Milla Czerwona kartka Po 2 meczach

Real Madryt – Espanyol Barcelona, ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach zarówno Real Madryt, jak i Espanyol Barcelona prezentują solidną formę. Drużyna Królewskich ma za sobą dwa cenne zwycięstwa – w La Lidze pokonali Real Sociedad 2:1, a w Lidze Mistrzów ograła Olympique Marsylia również 2:1. Ekipa Papużek natomiast rywalizowała wyłącznie na krajowym podwórku, gdzie zanotowała komplet punktów – najpierw zwyciężył 1:0 z Osasuną Pampeluna, a następnie w emocjonującym starciu pokonał Mallorkę 3:2. Obie drużyny są więc obecnie w znakomitych nastrojach.

Real Madryt – Espanyol Barcelona, historia

Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Espanyolem Barcelona w ostatnich spotkaniach wyraźnie przebiegała pod dyktando ekipy Królewskich. W pięciu poprzednich meczach stołeczny klub wygrał czterokrotnie, potwierdzając swoją dominację. Kataloński zespół zdołał jednak odnieść jedno zwycięstwo, pokazując, że potrafi sprawić niespodziankę nawet przeciwko faworytowi. Bilans ten dobrze oddaje charakter rywalizacji – Real częściej kontroluje przebieg spotkań, ale mimo wszystko Espanyol nie jest całkowicie bez szans.

Real Madryt – Espanyol Barcelona, kursy bukmacherskie

Zgodnie z oszacowaniami bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, co nie powinno nikogo zaskakiwać. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.25, typ na zwycięstwo Espanyolu Barcelona to mniej więcej 13.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.00. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj nasz kod GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Real Madryt Espanyol Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 września 2025 08:51 .

Real Madryt – Espanyol Barcelona, przewidywane składy

Real Madryt Xabi Alonso Espanyol Manolo González Real Madryt Xabi Alonso 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Courtois 2 Carvajal 3 Militao 17 Asencio 18 Carreras 19 Ceballos 14 Tchouameni 21 Diaz 8 Valverde 7 Junior 10 Mbappe 17 Carreras 9 Jaén 7 Puado 10 Lozano 4 Zarate 24 Dolan 22 Romero 6 Cabrera 5 Calero 23 Hilali 13 Dmitrovic 1 Courtois 2 Carvajal 3 Militao 17 Asencio 18 Carreras 19 Ceballos 14 Tchouameni 21 Diaz 8 Valverde 7 Junior 10 Mbappe 17 Carreras 9 Jaén 7 Puado 10 Lozano 4 Zarate 24 Dolan 22 Romero 6 Cabrera 5 Calero 23 Hilali 13 Dmitrovic 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Espanyol Manolo González Rezerwowi 5 Jude Bellingham 6 Eduardo Camavinga 11 Rodrygo 13 Andriy Lunin 16 Gonzalo Garcia 20 Fran García 30 Franco Mastantuono 34 Sergio Mestre 15 Arda Guler 4 David Alaba 1 Angel Fortuno 2 Ruben Sanchez 12 Jose Salinas 14 Ramon Terrats 15 Miguel Angel Rubio 16 Luca Koleosho 18 Charles Monginda Pickel 19 Kike 20 Antoniu Roca 38 Clemens Riedel

Real Madryt – Espanyol Barcelona, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Realu

remisem

zwycięstwem Espanyolu zwycięstwem Realu 75%

remisem 0%

zwycięstwem Espanyolu 25% 4+ Votes

Real Madryt – Espanyol Barcelona, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Espanyolem Barcelona ramach 5. kolejki La Ligi będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport, w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na specjalnej platformie STS TV. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 20 września o godzinie 16:15.

Reklama

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.