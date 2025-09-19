Real Madryt – Espanyol Barcelona, typy i przewidywania
Przed nami hitowy pojedynek w ramach 5. kolejki La Ligi, w którym lider tabeli Real Madryt zmierzy się na własnym stadionie z rewelacyjnie spisującym się w ostatnim czasie Espanyolem Barcelona. Obie drużyny rozpoczęły sezon w znakomitym stylu i do tej pory nie doznały jeszcze smaku porażki. Ekipa Królewskich może pochwalić się kompletem 12 punktów i zasłużenie zajmuje pierwsze miejsce w stawce, podczas gdy zespół Papużek z dorobkiem 10 oczek plasuje się na bardzo wysokiej, trzeciej lokacie, tuż za plecami czołówki.
Spotkanie, które zostanie rozegrane w stolicy Hiszpanii, zapowiada się więc niezwykle interesująco. Naprzeciwko siebie staną dwa kluby prezentujące znakomitą formę i walczące o utrzymanie znakomitej passy na początku trwającej kampanii La Ligi. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 20 września o godzinie 16:15.
- Zobacz: tabela La Ligi
Franco Mastantuono wygląda coraz lepiej w barwach Realu Madryt. Jeśli 18-letni argentyński skrzydłowy wybiegnie w podstawowym składzie, to niewykluczone, że strzeli swojego pierwszego gola w koszulce zespołu Królewskich. Właśnie taki zakład umieszczamy na swoim kuponie. Nasz typ: Franco Mastantuono zdobędzie bramkę.
Real Madryt – Espanyol Barcelona, sytuacja kadrowa
Xabi Alonso nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Trenta Alexandra-Arnolda, Ferlanda Mendy’ego i Antonio Rudigera, a także zawieszonego za czerwoną kartkę Deana Huijsena. Dobrą wiadomością dla zespołu Królewskich jest jednak powrót do pełnej dyspozycji trzech ważnych zawodników – Jude’a Bellinghama, Eduardo Camavingi oraz Endricka, którzy najpewniej znajdą się w kadrze meczowej. Natomiast w drużynie gości zabraknie Javiera Hernandeza, Eduardo Exposito i pauzującego za obrazę sędziego Pere Milli. To istotne osłabienia, które mogą wpłynąć na ofensywny potencjał ekipy z Barcelony.
Ferland Mendy
Uraz mięśnia
Początek października 2025
Endrick
Uraz ścięgna udowego
Początek października 2025
Antonio Rüdiger
Uraz nogi
Początek grudnia 2025
Trent Alexander-Arnold
Uraz uda
Koniec października 2025
Dean Donny Huijsen
Czerwona kartka
Po 1 meczu
Daniel Carvajal
Czerwona kartka
Po 1 meczu
Javier Hernandez
Uraz stopy
Niepewny
Eduardo Expósito
Uraz kostki
Niepewny
Pere Milla
Czerwona kartka
Po 2 meczach
Real Madryt – Espanyol Barcelona, ostatnie wyniki
W ostatnich tygodniach zarówno Real Madryt, jak i Espanyol Barcelona prezentują solidną formę. Drużyna Królewskich ma za sobą dwa cenne zwycięstwa – w La Lidze pokonali Real Sociedad 2:1, a w Lidze Mistrzów ograła Olympique Marsylia również 2:1. Ekipa Papużek natomiast rywalizowała wyłącznie na krajowym podwórku, gdzie zanotowała komplet punktów – najpierw zwyciężył 1:0 z Osasuną Pampeluna, a następnie w emocjonującym starciu pokonał Mallorkę 3:2. Obie drużyny są więc obecnie w znakomitych nastrojach.
Real Madryt – Espanyol Barcelona, historia
Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Espanyolem Barcelona w ostatnich spotkaniach wyraźnie przebiegała pod dyktando ekipy Królewskich. W pięciu poprzednich meczach stołeczny klub wygrał czterokrotnie, potwierdzając swoją dominację. Kataloński zespół zdołał jednak odnieść jedno zwycięstwo, pokazując, że potrafi sprawić niespodziankę nawet przeciwko faworytowi. Bilans ten dobrze oddaje charakter rywalizacji – Real częściej kontroluje przebieg spotkań, ale mimo wszystko Espanyol nie jest całkowicie bez szans.
Real Madryt – Espanyol Barcelona, kursy bukmacherskie
Zgodnie z oszacowaniami bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, co nie powinno nikogo zaskakiwać. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.25, typ na zwycięstwo Espanyolu Barcelona to mniej więcej 13.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 7.00. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj nasz kod GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Real Madryt – Espanyol Barcelona, przewidywane składy
|5Jude Bellingham
|6Eduardo Camavinga
|11Rodrygo
|13Andriy Lunin
|16Gonzalo Garcia
|20Fran García
|30Franco Mastantuono
|34Sergio Mestre
|15Arda Guler
|4David Alaba
|1Angel Fortuno
|2Ruben Sanchez
|12Jose Salinas
|14Ramon Terrats
|15Miguel Angel Rubio
|16Luca Koleosho
|18Charles Monginda Pickel
|19Kike
|20Antoniu Roca
|38Clemens Riedel
Real Madryt – Espanyol Barcelona, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Realu 75%
- remisem 0%
- zwycięstwem Espanyolu 25%
4+ Votes
Real Madryt – Espanyol Barcelona, transmisja meczu
Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Espanyolem Barcelona ramach 5. kolejki La Ligi będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport, w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz na specjalnej platformie STS TV. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 20 września o godzinie 16:15.
Reklama
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.