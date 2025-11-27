Raków Częstochowa - Rapid Wiedeń: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach Ligi Konferencji z udziałem obu ekip będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ivi Lopez

Raków Częstochowa – Rapid Wiedeń: gdzie oglądać?

Czwartkowe spotkanie z udziałem Rakowa Częstochowa i Rapidu Wiedeń można śledzić zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i w internecie. Prawa do transmisji z meczów Ligi Konferencji posiada Polsat, który transmisje ze spotkań udostępnia na swoich antenach telewizyjnych, ale nie tylko. Mecze można także oglądać online na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych.

Raków Częstochowa i Rapid Wiedeń to ekipy, które w tabeli fazy zasadniczej Ligi Konferencji dzieli różnica pięciu punktów. Wicemistrzowie Polski przystąpią do rywalizacji po przegranej z Piastem Gliwice (1:3). Tym samym Raków ma plan, aby wrócić na zwycięski szlak. Z kolei Austriacy mają za sobą porażkę z Grazer (1:2).

Raków Częstochowa – Rapid Wiedeń: transmisja w TV

Transmisja z czwartkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Raków Częstochowa – Rapid Wiedeń rozpocznie się w czwartek, 27 listopada o godzinie 18:45. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2.

Raków Częstochowa – Rapid Wiedeń: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie z udziałem wicemistrza Polski. Mecz można też oglądać w internecie na platformie Polsat Box Go. Z usługi korzystać można na urządzeniach mobilnych i Smart TV.

Kiedy i o której mecz Raków Częstochowa – Rapid Wiedeń? Spotkanie Raków – Rapid rozpocznie się w czwartek, 27 listopada o godzinie 18:45. Gdzie oglądać mecz Raków Częstochowa – Rapid Wiedeń? Transmisję ze spotkania Raków – Rapid można obejrzeć w telewizji na antenach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2, a także w internecie dzięki platformie Polsat Box Go.

