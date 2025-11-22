Raków Częstochowa - Piast Gliwice: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Raków Częstochowa – Piast Gliwice: gdzie oglądać?

Sobotnia potyczka pomiędzy Rakowem Częstochowa a Piastem Gliwice będzie dostępna w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisje ze spotkań w PKO BP Ekstraklasie zapewniają stacje CANAL_. Nadawca jest właścicielem praw do transmisji meczów rozgrywek wraz ze skrótami, które można śledzić nie tylko w konkretnych magazynach ligowych, ale również na profilach w mediach społecznościowych stacji. Spotkanie można też oglądać na platformie streamingowej CANAL+, z której można korzystać w aplikacji na urządzenia mobilne oraz Smart TV.

Raków Częstochowa i Piast Gliwice to ekipy, mające zupełnie inne cele na trwającą kampanię. Medaliki koncentrują się na grze o najwyższe cele. Chociaż ostatnie medialne spekulacje dotyczące trenera Marka Papszuna mogą sugerować coś innego. Niebiesko-czerwoni natomiast walczą o ligowy byt. Niemniej na razie wyzwaniem dla gliwiczan jest jak najszybsze opuszczenie strefy spadkowej, co ma zapewnić zastępca Maxa Moldera w postaci Daniela Myśliwca.

Raków Częstochowa – Piast Gliwice: transmisja w TV

Transmisja z sobotniej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Raków Częstochowa – Piast Gliwice rozpocznie się w sobotę, 22 listopada o godzinie 17:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja CANAL+ Sport 3. Sprawozdawcami spotkania będą Robert Skrzyński i Michał Żyro.

Raków Częstochowa – Piast Gliwice: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na obiekcie wicemistrzów Polski. Mecz z udziałem Rakowa i Piasta będzie dostępny w internecie na platformie streamingowej CANAL+. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

