Radomiak Radom - Zagłębie Lubin to mecz 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Starcie odbędzie się w sobotę, 4 października, o godz. 17:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Rafał Wolski

Radomiak – Zagłębie: gdzie oglądać?

Radomiak Radom podejmie Zagłębie Lubin w 11. serii gier PKO BP Ekstraklasy. Zespół Miedziowych znajduje się w dobrej formie. Piłkarze Leszka Ojrzyńskiego zdobyli osiem punktów w czterech ostatnich potyczkach, a triumf nad Arką Gdynia (4:0) zrobił wielkie wrażenie na rywalach.

Tymczasem radomianie po skromnej wygranej ze słabiutkim Piastem Gliwice (1:0), później zremisowali z Motorem Lublin (2:2). Atutem w tym sezonie dla Radomiaka jest własny obiekt, na którym odnieśli wszystkie trzy zwycięstwa. Sprawdź, gdzie obejrzysz mecz Radomiak Radom – Zagłębie Lubin. Zapraszam także do zapoznania się z zapowiedzią spotkania.

Radomiak – Zagłębie: transmisja w TV

Mecz Radomiak Radom – Zagłębie Lubin będzie można śledzić na żywo w telewizji. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3. Do skomentowania rywalizacji wyznaczeni zostali Krzysztof Marciniak i Wojciech Jagoda. Początek meczu o godzinie 17:30.

Radomiak – Zagłębie: stream online

Spotkanie pomiędzy Radomiakiem z Zagłębiem Lubin będzie też dostępne w internecie. Mecz obejrzysz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

Radomiak – Zagłębie: sonda

Radomiak – Zagłębie: kursy bukmacherskie

Według aktualnych kursów bukmacherskich faworytem nadchodzącego spotkania w Radomiu jest Radomiak. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest na około 2.30. Triumf Zagłębia Lubin można obstawić po kursie w granicach 3.20. Na remis bukmacherzy oferują kurs w okolicach 3.45.

Radomiak Zagłębie Lubin 2.35 3.45 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 października 2025 12:33 .

Kiedy odbędzie się mecz Radomiak Radom – Zagłębie Lubin? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 4 października, o godzinie 17:30. Gdzie obejrzeć mecz Radomiak Radom – Zagłębie Lubin? Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ online.

