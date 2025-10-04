Radomiak – Zagłębie: gdzie oglądać?
Radomiak Radom podejmie Zagłębie Lubin w 11. serii gier PKO BP Ekstraklasy. Zespół Miedziowych znajduje się w dobrej formie. Piłkarze Leszka Ojrzyńskiego zdobyli osiem punktów w czterech ostatnich potyczkach, a triumf nad Arką Gdynia (4:0) zrobił wielkie wrażenie na rywalach.
Tymczasem radomianie po skromnej wygranej ze słabiutkim Piastem Gliwice (1:0), później zremisowali z Motorem Lublin (2:2). Atutem w tym sezonie dla Radomiaka jest własny obiekt, na którym odnieśli wszystkie trzy zwycięstwa. Sprawdź, gdzie obejrzysz mecz Radomiak Radom – Zagłębie Lubin. Zapraszam także do zapoznania się z zapowiedzią spotkania.
Radomiak – Zagłębie: transmisja w TV
Mecz Radomiak Radom – Zagłębie Lubin będzie można śledzić na żywo w telewizji. Transmisja spotkania będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3. Do skomentowania rywalizacji wyznaczeni zostali Krzysztof Marciniak i Wojciech Jagoda. Początek meczu o godzinie 17:30.
Radomiak – Zagłębie: stream online
Spotkanie pomiędzy Radomiakiem z Zagłębiem Lubin będzie też dostępne w internecie. Mecz obejrzysz w usłudze streamingowej CANAL+ online.
Radomiak – Zagłębie: sonda
Kto wygra spotkanie w Radomiu?
- Radomiak
- Remis
- Zagłębie Lubin
Radomiak – Zagłębie: kursy bukmacherskie
Według aktualnych kursów bukmacherskich faworytem nadchodzącego spotkania w Radomiu jest Radomiak. Zwycięstwo gospodarzy wyceniane jest na około 2.30. Triumf Zagłębia Lubin można obstawić po kursie w granicach 3.20. Na remis bukmacherzy oferują kurs w okolicach 3.45.
Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 4 października, o godzinie 17:30.
