Radomiak Radom – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (04.10.2025)

Radomiak – Zagłębie: typy bukmacherskie
Radomiak Radom zmierzy się z Zagłębiem Lubin w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 4 października, o godzinie 17:30. To starcie sąsiadów w tabeli zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Miedziowi znajdują się w świetnej formie. W ostatnich czterech meczach zdobyli osiem punktów, a efektowne zwycięstwo (4:0) nad Arką Gdynia potwierdziło rosnący potencjał drużyny prowadzonej przez Leszka Ojrzyńskiego.
Zieloni z kolei powoli przełamują kryzys. Po serii pięciu spotkań bez wygranej, Radomiak notuje obecnie dwa mecze z rzędu bez porażki i liczy na podtrzymanie tej passy. Obie drużyny będą chciały zaprezentować się mocnym akcentem przed zbliżającą się październikową przerwą reprezentacyjną. Radomianie wygrali w tym sezonie trzy mecze na własnym boisku i moim zdaniem zdobędą pełną pulę przeciwko Zagłębiu. Mój typ: wygrana Radomiaka.
Radomiak – Zagłębie: ostatnie wyniki
Zieloni w miniony poniedziałek zremisowali na wyjeździe z Motorem Lublin (2:2). Bohaterem spotkania został Depu, który zdobył swoją pierwszą bramkę po transferze z portugalskiego Gil Vicente i zapewnił drużynie cenny punkt. Wcześniej zespół Joao Henriquesa odpadł z Pucharu Polski po dogrywce z Zagłębiem Lubin. W lidze Zieloni odnieśli zwycięstwo nad Piastem Gliwice (1:0), ale musieli uznać wyższość Legii Warszawa (1:4) i GKS-u Katowice (2:3).
Tymczasem Zagłębie znajduje się w znakomitej formie i pozostaje niepokonane od pięciu spotkań. W ostatniej kolejce drużyna Ojrzyńskiego rozbiła Arkę (4:0), a Adam Radwański błysnął dwoma golami i asystą. Wcześniej Miedziowi wyeliminowali Radomiaka Radom z Pucharu Polski (2:0), zremisowali z Motorem (2:2), pokonali Lecha Poznań (2:1) i podzielili się punktami z Piastem Gliwice (2:2).
Radomiak – Zagłębie: historia
Obie drużyny zmierzyły się kilka dni temu, a dokładnie 25 września w ramach 1/32 finału STS Pucharu Polski. Wówczas bohaterem spotkania został 18-letni Marcel Reguła, który w dogrywce strzelił dwa gole i zapewnił Miedziowym awans do kolejnej rundy. W poprzednim sezonie Ekstraklasy górą byli jednak lublinianie. W Radomiu o zwycięstwie przesądził gol Igora Orlikowskiego, natomiast w Lubinie bohaterem gospodarzy został Tomasz Pieńko.
Radomiak – Zagłębie: kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherskie wskazują, że faworytem nadchodzącego spotkania w Radomiu są gospodarze. Za zwycięstwo Radomiaka można obecnie otrzymać kurs w okolicach 2.27. Triumf Zagłębia Lubin wyceniany jest na około 3.25, natomiast remis bukmacherzy wystawiają po kursie zbliżonym do 3.40.
Radomiak – Zagłębie: przewidywane składy
|5Jeremy Blasco
|9Leandro Rossi
|10Roberto Alves
|11Osvaldo Pedro Capemba Capita
|15Abdoul Tapsoba
|16Mateusz Cichocki
|24Zié Ouattara
|28Michał Kaput
|44Wiktor Koptas
|75Michal Jerke
|99Guilherme Zimovski
|1Jasmin Burić
|3Roman Yakuba
|4Damian Michalski
|6Tomasz Makowski
|9Michalis Kosidis
|11Arkadiusz Woźniak
|17Mateusz Wdowiak
|19Jakub Sypek
|20Mateusz Dziewiatowski
|26Jakub Kolan
|27Jesus Diaz
Radomiak – Zagłębie: transmisja meczu
Mecz Radomiak Radom – Zagłębie Lubin w ramach 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę (4 października) o godzinie 17:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 i w usłudze CANAL+ online.
