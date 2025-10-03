Radomiak Radom – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (04.10.2025)

Radomiak Radom podejmie Zagłębie Lubin w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz rozpocznie się w sobotę, 4 października, o godz. 17:30. Goście są w gazie i chcą i przedłużyć swoją serię meczów bez porażki.

Jan Grzesik
Jan Grzesik

Radomiak – Zagłębie: typy bukmacherskie

Radomiak Radom zmierzy się z Zagłębiem Lubin w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 4 października, o godzinie 17:30. To starcie sąsiadów w tabeli zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Miedziowi znajdują się w świetnej formie. W ostatnich czterech meczach zdobyli osiem punktów, a efektowne zwycięstwo (4:0) nad Arką Gdynia potwierdziło rosnący potencjał drużyny prowadzonej przez Leszka Ojrzyńskiego.

Zieloni z kolei powoli przełamują kryzys. Po serii pięciu spotkań bez wygranej, Radomiak notuje obecnie dwa mecze z rzędu bez porażki i liczy na podtrzymanie tej passy. Obie drużyny będą chciały zaprezentować się mocnym akcentem przed zbliżającą się październikową przerwą reprezentacyjną. Radomianie wygrali w tym sezonie trzy mecze na własnym boisku i moim zdaniem zdobędą pełną pulę przeciwko Zagłębiu. Mój typ: wygrana Radomiaka.

Radomiak – Zagłębie: ostatnie wyniki

Zieloni w miniony poniedziałek zremisowali na wyjeździe z Motorem Lublin (2:2). Bohaterem spotkania został Depu, który zdobył swoją pierwszą bramkę po transferze z portugalskiego Gil Vicente i zapewnił drużynie cenny punkt. Wcześniej zespół Joao Henriquesa odpadł z Pucharu Polski po dogrywce z Zagłębiem Lubin. W lidze Zieloni odnieśli zwycięstwo nad Piastem Gliwice (1:0), ale musieli uznać wyższość Legii Warszawa (1:4) i GKS-u Katowice (2:3).

Tymczasem Zagłębie znajduje się w znakomitej formie i pozostaje niepokonane od pięciu spotkań. W ostatniej kolejce drużyna Ojrzyńskiego rozbiła Arkę (4:0), a Adam Radwański błysnął dwoma golami i asystą. Wcześniej Miedziowi wyeliminowali Radomiaka Radom z Pucharu Polski (2:0), zremisowali z Motorem (2:2), pokonali Lecha Poznań (2:1) i podzielili się punktami z Piastem Gliwice (2:2).

Radomiak – Zagłębie: historia

Obie drużyny zmierzyły się kilka dni temu, a dokładnie 25 września w ramach 1/32 finału STS Pucharu Polski. Wówczas bohaterem spotkania został 18-letni Marcel Reguła, który w dogrywce strzelił dwa gole i zapewnił Miedziowym awans do kolejnej rundy. W poprzednim sezonie Ekstraklasy górą byli jednak lublinianie. W Radomiu o zwycięstwie przesądził gol Igora Orlikowskiego, natomiast w Lubinie bohaterem gospodarzy został Tomasz Pieńko.

Radomiak – Zagłębie: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazują, że faworytem nadchodzącego spotkania w Radomiu są gospodarze. Za zwycięstwo Radomiaka można obecnie otrzymać kurs w okolicach 2.27. Triumf Zagłębia Lubin wyceniany jest na około 3.25, natomiast remis bukmacherzy wystawiają po kursie zbliżonym do 3.40.

Radomiak – Zagłębie: przewidywane składy

Radomiak – Zagłębie: sonda

Radomiak – Zagłębie: transmisja meczu

Mecz Radomiak Radom – Zagłębie Lubin w ramach 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę (4 października) o godzinie 17:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 i w usłudze CANAL+ online.

