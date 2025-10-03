Radomiak Radom – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (04.10.2025)

Radomiak Radom podejmie Zagłębie Lubin w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz rozpocznie się w sobotę, 4 października, o godz. 17:30. Goście są w gazie i chcą i przedłużyć swoją serię meczów bez porażki.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Grzesik

Radomiak – Zagłębie: typy bukmacherskie

Radomiak Radom zmierzy się z Zagłębiem Lubin w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 4 października, o godzinie 17:30. To starcie sąsiadów w tabeli zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Miedziowi znajdują się w świetnej formie. W ostatnich czterech meczach zdobyli osiem punktów, a efektowne zwycięstwo (4:0) nad Arką Gdynia potwierdziło rosnący potencjał drużyny prowadzonej przez Leszka Ojrzyńskiego.

Zieloni z kolei powoli przełamują kryzys. Po serii pięciu spotkań bez wygranej, Radomiak notuje obecnie dwa mecze z rzędu bez porażki i liczy na podtrzymanie tej passy. Obie drużyny będą chciały zaprezentować się mocnym akcentem przed zbliżającą się październikową przerwą reprezentacyjną. Radomianie wygrali w tym sezonie trzy mecze na własnym boisku i moim zdaniem zdobędą pełną pulę przeciwko Zagłębiu. Mój typ: wygrana Radomiaka.

Radomiak – Zagłębie: ostatnie wyniki

Zieloni w miniony poniedziałek zremisowali na wyjeździe z Motorem Lublin (2:2). Bohaterem spotkania został Depu, który zdobył swoją pierwszą bramkę po transferze z portugalskiego Gil Vicente i zapewnił drużynie cenny punkt. Wcześniej zespół Joao Henriquesa odpadł z Pucharu Polski po dogrywce z Zagłębiem Lubin. W lidze Zieloni odnieśli zwycięstwo nad Piastem Gliwice (1:0), ale musieli uznać wyższość Legii Warszawa (1:4) i GKS-u Katowice (2:3).

Tymczasem Zagłębie znajduje się w znakomitej formie i pozostaje niepokonane od pięciu spotkań. W ostatniej kolejce drużyna Ojrzyńskiego rozbiła Arkę (4:0), a Adam Radwański błysnął dwoma golami i asystą. Wcześniej Miedziowi wyeliminowali Radomiaka Radom z Pucharu Polski (2:0), zremisowali z Motorem (2:2), pokonali Lecha Poznań (2:1) i podzielili się punktami z Piastem Gliwice (2:2).

Radomiak – Zagłębie: historia

Obie drużyny zmierzyły się kilka dni temu, a dokładnie 25 września w ramach 1/32 finału STS Pucharu Polski. Wówczas bohaterem spotkania został 18-letni Marcel Reguła, który w dogrywce strzelił dwa gole i zapewnił Miedziowym awans do kolejnej rundy. W poprzednim sezonie Ekstraklasy górą byli jednak lublinianie. W Radomiu o zwycięstwie przesądził gol Igora Orlikowskiego, natomiast w Lubinie bohaterem gospodarzy został Tomasz Pieńko.

Radomiak – Zagłębie: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie wskazują, że faworytem nadchodzącego spotkania w Radomiu są gospodarze. Za zwycięstwo Radomiaka można obecnie otrzymać kurs w okolicach 2.27. Triumf Zagłębia Lubin wyceniany jest na około 3.25, natomiast remis bukmacherzy wystawiają po kursie zbliżonym do 3.40.

Radomiak – Zagłębie: przewidywane składy

Radomiak João Henriques Zagłębie Lubin Leszek Ojrzynski Radomiak João Henriques 4-4-1-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Majchrowicz 13 Grzesik 74 Kingue 26 Dieguez 20 Pedro 21 Baldé 2 Camara 6 Baro 7 Lopes 27 Wolski 25 Maurides 55 Rocha 77 Szmyt 18 Radwański 44 Reguła 39 Kocaba 8 Dąbrowski 35 Lucic 5 Ławniczak 25 Nalepa 16 Corluka 30 Hładun 1 Majchrowicz 13 Grzesik 74 Kingue 26 Dieguez 20 Pedro 21 Baldé 2 Camara 6 Baro 7 Lopes 27 Wolski 25 Maurides 55 Rocha 77 Szmyt 18 Radwański 44 Reguła 39 Kocaba 8 Dąbrowski 35 Lucic 5 Ławniczak 25 Nalepa 16 Corluka 30 Hładun 4-4-1-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Zagłębie Lubin Leszek Ojrzynski Rezerwowi 5 Jeremy Blasco 9 Leandro Rossi 10 Roberto Alves 11 Osvaldo Pedro Capemba Capita 15 Abdoul Tapsoba 16 Mateusz Cichocki 24 Zié Ouattara 28 Michał Kaput 44 Wiktor Koptas 75 Michal Jerke 99 Guilherme Zimovski 1 Jasmin Burić 3 Roman Yakuba 4 Damian Michalski 6 Tomasz Makowski 9 Michalis Kosidis 11 Arkadiusz Woźniak 17 Mateusz Wdowiak 19 Jakub Sypek 20 Mateusz Dziewiatowski 26 Jakub Kolan 27 Jesus Diaz

Radomiak – Zagłębie: sonda

Kto wygra mecz? Radomiak Radom

Remis

Zagłębie Lubin Radomiak Radom

Remis

Zagłębie Lubin 0 Votes

Radomiak – Zagłębie: transmisja meczu

Mecz Radomiak Radom – Zagłębie Lubin w ramach 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę (4 października) o godzinie 17:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 i w usłudze CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.