Radomiak Radom – Wisła Płock: gdzie oglądać?
W ostatnim meczu 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy zagrają kluby, które są w skrajnie różnych nastrojach po minionej kolejce ligowej. Radomiak Radom liczy na zwycięstwo, które podniosłoby morale zespołu po porażce w Łodzi z Widzewem. Z kolei Wisła Płock może mieć nadzieję na drugi kolejny triumf z rzędu. Na boisku powinno dziać się zatem sporo. Gdzie oglądać to spotkanie?
Radomiak Radom – Wisła Płock: transmisja TV
Zaplanowany na poniedziałek (27 października) mecz z udziałem Radomiaka Radom i Wisły Płock rozpocznie się o godzinie 19:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Spotkanie to skomentują Piotr Laboga i Wojciech Jagoda. W rolę reporterów wcielą się Błażej Łukaszewski i Michał Kornacki.
Radomiak Radom – Wisła Płock: stream online
Poniedziałkowy mecz Radomiak Radom – Wisła Płock będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.
Radomiak Radom – Wisła Płock: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Radomiaka 31%
- Remis 0%
- Wygrana Wisły 69%
13+ Votes
Radomiak Radom – Wisła Płock: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów to Radomiak ma większe szanse na wygranie poniedziałkowej potyczki. Współczynnik na takie zdarzenie to 2.37, przy kursie 3.20 na zwycięstwo Wisły. Z kolei współczynnik na remis to 3.38.
