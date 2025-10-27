Radomiak Radom - Wisła Płock transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na poniedziałek (27 października) mecz 13. kolejki Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Marcin Kamiński

Radomiak Radom – Wisła Płock: gdzie oglądać?

W ostatnim meczu 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy zagrają kluby, które są w skrajnie różnych nastrojach po minionej kolejce ligowej. Radomiak Radom liczy na zwycięstwo, które podniosłoby morale zespołu po porażce w Łodzi z Widzewem. Z kolei Wisła Płock może mieć nadzieję na drugi kolejny triumf z rzędu. Na boisku powinno dziać się zatem sporo. Gdzie oglądać to spotkanie?

Radomiak Radom – Wisła Płock: transmisja TV

Zaplanowany na poniedziałek (27 października) mecz z udziałem Radomiaka Radom i Wisły Płock rozpocznie się o godzinie 19:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Spotkanie to skomentują Piotr Laboga i Wojciech Jagoda. W rolę reporterów wcielą się Błażej Łukaszewski i Michał Kornacki.

Radomiak Radom – Wisła Płock: stream online

Poniedziałkowy mecz Radomiak Radom – Wisła Płock będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Radomiak Radom – Wisła Płock: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Radomiaka

Remis

Wygrana Wisły Wygrana Radomiaka 31%

Remis 0%

Wygrana Wisły 69% 13+ Votes

Radomiak Radom – Wisła Płock: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów to Radomiak ma większe szanse na wygranie poniedziałkowej potyczki. Współczynnik na takie zdarzenie to 2.37, przy kursie 3.20 na zwycięstwo Wisły. Z kolei współczynnik na remis to 3.38.

Radomiak Wisła Płock 2.36 3.35 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 października 2025 19:17 .

Kiedy odbędzie się mecz Radomiak Radom – Wisła Płock? Zaplanowany na poniedziałek (27 października) mecz Radomiak Radom – Wisła Płock rozpocznie się o godzinie 19:00. Gdzie obejrzeć mecz Radomiak Radom – Wisła Płock? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5, a także online w Canal+ Online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.