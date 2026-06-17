Korona Kielce planuje kolejne ruchy kadrowe. Tym razem Scyzory rozważają przeprowadzenie transferu z Rumunii. Na ich radarze znalazł się Octavian Popescu z FCSB - przekazuje Emmanuel Rosu.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Octavian Popescu wzbudza zainteresowanie Korony Kielce

Korona Kielce zaczęła szaleć na rynku transferowym. Udało im się już pozyskać Patrika Hellebranda z Górnika Zabrze. To nie koniec wzmocnień Scyzorów, ponieważ rozważają przeprowadzenie ruchu prosto z Rumunii. Z informacji przekazanych przez Emmanuela Rosu dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań ekstraklasowicza znalazł się Octavian Popescu, który na co dzień reprezentuje barwy FCSB.

Na ten moment jednak nie wiemy, jakie decyzje w tej sprawie podjęła Korona Kielce. Polski klub nie złożył jeszcze oficjalnej oferty za Octaviana Popescu. Transfer jest jak najbardziej w zasięgu ekstraklasowicza, który tego lata dysponuje sporą sumą pieniędzy na wzmocnienia. Wkrótce powinniśmy zostać poinformował, jak wygląda sytuacja w sprawie tej potencjalnej transakcji.

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Octavian Popescu to uznany zawodnik na rumuńskich boiskach. Skrzydłowy jest jednym z najlepszych graczy tamtejszej ligi i zdołał nawet siedmiokrotnie wystąpić w seniorskiej drużynie narodowej. Na papierze przeprowadzka do 23-latka zapowiada się niezwykle ciekawie. Czas pokaże, czy zawodnik finalnie wyląduje na boiskach PKO Ekstraklasy.

W minionym sezonie Octavian Popescu rozegrał 41 spotkań w koszulce FCSB. Rumun zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.