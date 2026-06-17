Korona Kielce się nie zatrzymuje. Kolejny głośny transfer w drodze

17:55, 17. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Emmanuel Rosu

Korona Kielce planuje kolejne ruchy kadrowe. Tym razem Scyzory rozważają przeprowadzenie transferu z Rumunii. Na ich radarze znalazł się Octavian Popescu z FCSB - przekazuje Emmanuel Rosu.

Piłkarze Korony Kielce
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Octavian Popescu wzbudza zainteresowanie Korony Kielce

Korona Kielce zaczęła szaleć na rynku transferowym. Udało im się już pozyskać Patrika Hellebranda z Górnika Zabrze. To nie koniec wzmocnień Scyzorów, ponieważ rozważają przeprowadzenie ruchu prosto z Rumunii. Z informacji przekazanych przez Emmanuela Rosu dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań ekstraklasowicza znalazł się Octavian Popescu, który na co dzień reprezentuje barwy FCSB.

Na ten moment jednak nie wiemy, jakie decyzje w tej sprawie podjęła Korona Kielce. Polski klub nie złożył jeszcze oficjalnej oferty za Octaviana Popescu. Transfer jest jak najbardziej w zasięgu ekstraklasowicza, który tego lata dysponuje sporą sumą pieniędzy na wzmocnienia. Wkrótce powinniśmy zostać poinformował, jak wygląda sytuacja w sprawie tej potencjalnej transakcji.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA DO 100 PLN na mecz Anglia - Chorwacja! Załóż konto w STS z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Octavian Popescu to uznany zawodnik na rumuńskich boiskach. Skrzydłowy jest jednym z najlepszych graczy tamtejszej ligi i zdołał nawet siedmiokrotnie wystąpić w seniorskiej drużynie narodowej. Na papierze przeprowadzka do 23-latka zapowiada się niezwykle ciekawie. Czas pokaże, czy zawodnik finalnie wyląduje na boiskach PKO Ekstraklasy.

W minionym sezonie Octavian Popescu rozegrał 41 spotkań w koszulce FCSB. Rumun zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości