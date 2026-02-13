Radomiak Radom – Korona Kielce: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (13.02.2026)

Radomiak – Korona: gdzie oglądać?
Radomiak Radom zmierzy się z Koroną Kielce na inaugurację 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zostanie rozegrane w piątek, 13 lutego, o godz. 18:00 na stadionie im. Braci Czachorów. Zieloni przystępują do tego starcia z 8. miejsca w tabeli i mogą być zadowoleni ze swojej dyspozycji. Szczególnie groźni są na własnym boisku. W tym sezonie przegrali u siebie tylko raz.
Korona zajmuje 9. lokatę i również ma swoje argumenty. Żółto-Czerwoni dobrze radzą sobie na wyjazdach. W trzech ostatnich spotkaniach poza własnym stadionem zdobyli aż siedem punktów. Nastroje w drużynie nie są jednak idealne po ostatniej kolejce. W meczu z Zagłębiem Lubin Kielczanie prowadzili, ale w końcówce dali sobie wyrwać zwycięstwo i ostatecznie zeszli z boiska pokonani. Dodatkowym problemem dla gości jest brak Pau Resty, który przeszedł zabieg i nie będzie do dyspozycji trenera.
Radomiak – Korona: transmisja w TV
Mecz Radomiak Radom – Korona Kielce będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Potyczkę skomentują Marcin Rosłoń i Wojciech Jagoda.
Radomiak – Korona: stream online
Spotkanie Radomiaka Radom z Koroną Kielce będzie dostępne na żywo w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na stadionie im. Braci Czachorów o godzinie 18:00.
Radomiak – Korona: kursy bukmacherskie
