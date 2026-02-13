Radomiak Radom – Korona Kielce: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (13.02.2026)

Radomiak Radom zagra na stadionie im. Braci Czachorów z Koroną Kielce w meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w piątek (13 lutego) o godz. 18:00. Transmisja na żywo w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Martin Remacle

Radomiak – Korona: gdzie oglądać?

Radomiak Radom zmierzy się z Koroną Kielce na inaugurację 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zostanie rozegrane w piątek, 13 lutego, o godz. 18:00 na stadionie im. Braci Czachorów. Zieloni przystępują do tego starcia z 8. miejsca w tabeli i mogą być zadowoleni ze swojej dyspozycji. Szczególnie groźni są na własnym boisku. W tym sezonie przegrali u siebie tylko raz.

Korona zajmuje 9. lokatę i również ma swoje argumenty. Żółto-Czerwoni dobrze radzą sobie na wyjazdach. W trzech ostatnich spotkaniach poza własnym stadionem zdobyli aż siedem punktów. Nastroje w drużynie nie są jednak idealne po ostatniej kolejce. W meczu z Zagłębiem Lubin Kielczanie prowadzili, ale w końcówce dali sobie wyrwać zwycięstwo i ostatecznie zeszli z boiska pokonani. Dodatkowym problemem dla gości jest brak Pau Resty, który przeszedł zabieg i nie będzie do dyspozycji trenera.

Radomiak – Korona: transmisja w TV

Mecz Radomiak Radom – Korona Kielce będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Potyczkę skomentują Marcin Rosłoń i Wojciech Jagoda.

Radomiak – Korona: stream online

Spotkanie Radomiaka Radom z Koroną Kielce będzie dostępne na żywo w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na stadionie im. Braci Czachorów o godzinie 18:00.

Radomiak – Korona: kursy bukmacherskie

Radomiak Korona Kielce 2.25 3.40 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lutego 2026 16:11

