Radomiak Radom – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (13.02.2026)

Radomiak Radom zagra u siebie z Koroną Kielce na inaugurację 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Starcie rozpocznie się w piątek (13 lutego) o godz. 18:00. W pierwszym meczu tego sezonu górą byli Żółto-Czerwoni.

Radomiak – Korona: typy bukmacherskie

Radomiak Radom podejmie Koronę Kielce na stadionie im. Braci Czachorów w meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zieloni zajmują obecnie 8. miejsce w tabeli i prezentują solidną formę. Na własnym obiekcie ponieśli w tym sezonie tylko jedną porażkę, a w dwóch ostatnich domowych spotkaniach zespół prowadzony przez Goncalo Feio nie stracił nawet bramki.

Żółto-Czerwoni plasują się na 9. pozycji i w trzech ostatnich meczach wyjazdowych wywalczyli siedem punktów. Sporym rozczarowaniem zakończyło się jednak ich ostatnie spotkanie z Zagłębiem Lubin w Kielcach. Mimo prowadzenia, Korona w końcówce meczu dała sobie wydrzeć zwycięstwo i przegrała z Miedziowymi. W zespole gości zabraknie Pau Resty, który przeszedł zabieg po złamaniu dwóch kości nosowych. Zapowiada się wyrównane starcie, w którym trudno wskazać jednoznacznego faworyta. Mój typ: remis.

Radomiak – Korona: ostatnie wyniki

Radomianie w poprzedniej serii gier bezbramkowo zremisowali z Rakowem Częstochowa. Końcówka ubiegłego roku w ich wykonaniu była jednak bardzo intensywna. Zieloni podzielili się punktami z Pogonią Szczecin (2:2), rozbili Górnika Zabrze (4:0), przegrali z Lechem Poznań (1:4), a także w dobrym stylu pokonali Cracovię (3:0).

W ostatnim meczu Korony na listę strzelców wpisał się Pau Resta, jednak jego gol nie uchronił zespołu przed porażką z Zagłębiem Lubin (1:2). Hiszpański stoper doznał w tym spotkaniu kontuzji nosa, która wykluczy go z najbliższego występu. Wcześniej drużyna Jacka Zielińskiego pokonała Legię Warszawa (2:1) po dwóch trafieniach Mariusza Stępińskiego. Na zakończenie rundy jesiennej Kielczanie zremisowali z Wisłą Płock (1:1), odpadli z rozgrywek STS Pucharu Polski po meczu z Chojniczanką Chojnice oraz ulegli Cracovii (0:1).

Radomiak – Korona: historia

Rywalizacja Korony z Radomiakiem w ostatnich sezonach dostarcza kibicom prawdziwej huśtawki nastrojów. W sierpniu Kielczanie rozbili rywali (3:0), a dublet ustrzelił Dawid Błanik. W poprzedniej kampanii ligowej Żółto-Czerwoni dwukrotnie ulegli Radomiakowi. Ostatni raz Kielczanie wygrali w Radomiu w sierpniu 2022 roku.

Radomiak – Korona: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w swoich ofertach większe szanse na końcowy triumf dają zawodnikom Radomiaka Radom. Kurs na zwycięstwo Zielonych wynosi około 2.30. Wygrana Korony Kielce została wyceniona na mniej więcej 3.30, podobnie jak remis, za który również zapłacą w granicach 3.25-3.30.

Radomiak Remis Korona Kielce 2.20 3.25 3.20 2.30 3.30 3.30 2.30 3.30 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lutego 2026 20:19

Radomiak – Korona: przewidywane składy

Radomiak Radom: Majchrowicz – Zie Ouatarra, Kingue, Dieguez, Grzesik – Alves, Donis, Wolski – Lopes, Maurides, Capita

Korona Kielce: Dziekoński – Smolarczyk, Sotiriou, Pięczek – Zwoźny, Remacle, Svetlin, Matuszewski, Długosz – Antonin, Stępiński

Radomiak – Korona: sonda

Radomiak – Korona: transmisja meczu

Spotkanie Radomiaka Radom z Koroną Kielce w 21. kolejce PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w piątek (13 lutego) o godzinie 18:00. Starcie możesz śledzić na żywo na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

