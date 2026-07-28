Perez podjął decyzję! Wszystko jasne ws. transferu Rodriego

Florentino Perez zmienił zdanie i dał zielone światło na transfer Rodriego - informują zgodnie hiszpańskie media. Wygląda więc na to, że Real Madryt jeszcze tego lata pozyska mistrza świata.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt rusza po mistrza świata. Perez powiedział „TAK”

Real Madryt bez wątpienia to jedna z najlepszych drużyn na rynku transferowym tego lata. Florentino Perez udowodnił, dlaczego zdecydowana część ekspertów uważa go za najlepszego w swoim fachu. Za jedyne 55 milionów euro ściągnął czterech topowych piłkarzy, wzmacniając kadrę pierwszego zespołu. Na zasadzie wolnego transferu pozyskali Bernardo Silvę i Ibrahimę Konate. Za gotówkę przyszli Marc Cucurella i Denzel Dumfries. Na tym jednak nie koniec, ponieważ Królewscy mogą sfinalizować jeszcze co najmniej dwa transfery.

W grę wchodzi wielki transfer Yana Diomande. Część źródeł jest przekonana, że doszło do porozumienia z Lipskiem, a łączna kwota transakcji sięgnie aż 135 milionów euro. Ponadto przez ostatnie tygodnie w klubie toczyła się dyskusja na temat Rodriego.

Rodri przez ostatnie dwa lata był celem transferowym Realu Madryt. Natomiast w trakcie mundialu sytuacja uległa zmianie. Florentino Perez wykluczył możliwość transferu pomocnika Man City. Wygląda jednak na to, że dał się przekonać do zmiany zdania. Dziennikarz Ramon Alvarez de Mon i większość hiszpańskich mediów zgodnie informują, że pojawiło się zielone światło na transfer.

Perez zmienił zdanie i dał zgodę, żeby ściągnąć Rodriego do Realu. Na ten moment nie wiadomo, o jakich kwotach będzie ew. mowa. Kontakt z Manchesterem City nie został jeszcze nawiązany. Niemniej jednak Hiszpan jest nastawiony na przeprowadzkę do Madrytu.