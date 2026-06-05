Portugalia – Chile: typy, kursy, zapowiedź (06.06.2026)

Portugalia – Chile: typy i kursy na mecz towarzyski. Zespół Roberto Martineza czeka jeden z ostatnich sprawdzianów przed mundialem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Nacional do Jamor już w najbliższą sobotę, 6 czerwca o godzinie 19:45.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalia Chile Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 czerwca 2026 13:16

Portugalia – Chile, typy i przewidywania

Przed reprezentacją Portugalii kolejny etap przygotowań do zbliżających się mistrzostw świata. W meczu towarzyskim gospodarze zmierzą się z Chile, które nie zdołało wywalczyć awansu na tegoroczny mundial, dlatego wykorzystuje spotkania sparingowe do budowy zespołu na przyszłość. Faworyt tej konfrontacji wydaje się oczywisty – Cristiano Ronaldo i spółka dysponują znacznie większym potencjałem kadrowym oraz prezentują wyższy poziom sportowy. Dla Portugalczyków będzie to dobra okazja do sprawdzenia różnych wariantów taktycznych przed najważniejszą imprezą roku. Początek rywalizacji na Estadio Nacional do Jamor już w najbliższą sobotę, 6 czerwca o godzinie 19:45.

Moim zdaniem na listę strzelców w tym spotkaniu wpisze się Cristiano Ronaldo. Legendarny napastnik mimo upływu lat wciąż pozostaje głodny goli i regularnie udowadnia swoją skuteczność pod bramką rywali. Mój typ: Ronaldo strzeli gola.

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Portugalia – Chile, sytuacja kadrowa

W reprezentacji Portugalii najpewniej zabraknie Joao Nevesa, Vitinhi, Nuno Mendesa i Goncalo Ramosa. Zawodnicy ci wciąż odpoczywają po finale Ligi Mistrzów i nie powinni znaleźć się do dyspozycji selekcjonera gospodarzy na najbliższy mecz towarzyski. W kadrze Chile nie odnotowano natomiast żadnych problemów kadrowych, dlatego goście powinni przystąpić do spotkania w optymalnym składzie.

Portugalia – Chile, ostatnie wyniki

Portugalia pozostaje niepokonana w 2026 roku. Pod koniec marca ekipa Roberto Martineza pokonała Stany Zjednoczone 2:0 oraz bezbramkowo zremisowała z Meksykiem, sprawdzając się na tle gospodarzy mundialu w cennych sparingach. Chile w tym samym okresie zanotowało natomiast mieszane wyniki – przegrało aż 1:4 z Nową Zelandią, by zwyciężyć nad Republiką Zielonego Przylądka 4:2.

Portugalia – Chile, historia

Historia bezpośrednich spotkań Portugalii z Chile jest bardzo krótka, ponieważ obie reprezentacje mierzyły się ze sobą zaledwie trzykrotnie. Bilans tej rywalizacji pozostaje idealnie wyrównany – po jednym zwycięstwie mają na koncie zarówno Portugalczycy, jak i Chilijczycy, a raz spotkanie zakończyło się remisem. Trudno więc wskazać zespół, który miałby wyraźną przewagę w dotychczasowych pojedynkach.

Portugalia – Chile, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, którzy znajdują się zdecydowanie wyżej od gości w rankingu FIFA. Kurs na wygraną Portugalczyków wynosi około 1.25, typ na zwycięstwo Chilijczyków to mniej więcej 11.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.60. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Portugalia Chile Kursy nie są obecnie dostępne. Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 czerwca 2026 13:16

Portugalia – Chile, przewidywane składy

Portugalia: Diogo Costa – Dalot, Dias, Inacio, Cancelo – Ruben Neves, Samu Costa – Silva, Fernandes, Leao – Ronaldo

Chile: Vigouroux – Lichnovsky, Maripan, Sierralta, Suazo – Pizarro, Loyola – Gutierrez, Osorio, Sepulveda – Gonzalo Tapia

Portugalia – Chile, transmisja meczu

Pojedynek Portugalii z Chile będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz towarzyski w ramach przygotowań do nadchodzącego mundialu możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Polsat Sport 3 oraz w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Estadio Nacional do Jamor już w najbliższą sobotę, 6 czerwca o godzinie 19:45.

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