Polonia Warszawa - ŁKS to jeden z kilku sobotnich meczów 33. kolejki Betclic 1. Ligi. Czarne Koszule wciąż mają, o co grać. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Polonii Warszawa

Polonia Warszawa – ŁKS, gdzie oglądać?

Polonia Warszawa jest już pewna gry w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. W każdym razie Czarne Koszule wciąż mają, o co grać. Jest szansa, że stołeczna ekipa może co najmniej jedno z dodatkowych spotkań w fazie finałowej rozgrywek rozegrać w roli gospodarza. Stawka zatem konkretna.

ŁKS to z kolei zespół, któremu nie grozi już spadek z Betclic 1 Ligi. Ambitniejsze cele łodzianie muszą natomiast odłożyć na kolejną kampanię. Ostatnio w każdym razie coś drgnęło w szeregach ŁKS-u, którzy pod wodzą Ryszarda Robakiewicza mogą pochwalić się bilansem trzech z rzędu zwycięskich meczów.

Polonia Warszawa – ŁKS, transmisja w TV

Sobotnia potyczka, która odbędzie się na obiekcie przy ulicy Konwiktorskiej, nie będzie do obejrzenia w żadnej tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Polonia – ŁKS nie znalazła się w ramówce żadnej ze stacji telewizyjnych.

Polonia Warszawa – ŁKS, transmisja online

Mecz z udziałem Czarnych Koszul i Rycerzy Wiosny będzie do obejrzenia na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Z usług można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych. Transmisja z meczu Polonia Warszawa – ŁKS zacznie się o godzinie 17:30. Ponadto starcie w ramach 33. kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Polonia Warszawa – ŁKS, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że faworytem potyczki są gospodarze. Rozwiązanie ze zwycięstwem Polonii oszacowano na 2.11.

Polonia Warszawa ŁKS Łódź 2.11 3.50 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 17 maja 2025 11:21 .

Gdzie obejrzeć mecz Polonia – ŁKS? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Polonia – ŁKS? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (17 maja) o godzinie 17:30.

