Polonia Bytom – Stal Rzeszów: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy beniaminek Betclic 1. Ligi zainkasuje kolejne cenne punkty? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj o godzinie 19:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Bytom

Polonia Bytom – Stal Rzeszów, gdzie oglądać?

Polonia Bytom podejmie na własnym stadionie Stal Rzeszów w ciekawie zapowiadającym się meczu 4. kolejki Betclic 1. Ligi. W tym momencie gospodarze mają na swoim koncie 6 punktów, natomiast goście mogą pochwalić się 4 oczkami. To pokazuje, jak dobrze wszedł w nową kampanię prowadzony przez Łukasza Tomczyka zespół beniaminka. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tej potyczce już dzisiaj (sobota, 9 sierpnia) o godzinie 19:30.

Polonia Bytom – Stal Rzeszów, transmisja w TV

Spotkanie w ramach 4. serii gier Betclic 1. Ligi będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na ogólnodostępnym kanale telewizyjnym TVP 3. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Hubert Bugaj oraz Dariusz Dudek.

Polonia Bytom – Stal Rzeszów, transmisja online

Mecz Polonii Bytom ze Stalą Rzeszów można obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Sobotni pojedynek zostanie bowiem wyemitowany za darmo na platformie streamingowej tvpsport.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Ponadto wszystkie spotkania tych rozgrywek są dostępne w specjalnej usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto u tego bukmachera, wpisując podczas rejestracji kod promocyjny GOALPL, a następnie wpłacić środki w dowolnej wysokości.

Polonia Bytom – Stal Rzeszów, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, którzy imponują wysoką formą na początku nowego sezonu. Kurs na wygraną Polonii Bytom wynosi około 1.90, natomiast typ na zwycięstwo Stali Rzeszów to mniej więcej 3.60. Rejestrując konto u bukmachera Betclic z kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Polonia Bytom Stal Rzeszów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2025 16:23 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Polonia Bytom – Stal Rzeszów? Ten pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 3. Kiedy odbędzie się mecz Polonia Bytom – Stal Rzeszów? Pierwszy gwizdek wybrzmi już w sobotę (9 sierpnia) o godzinie 19:30.

