Pogoń Szczecin - Piast Gliwice transmisja TV i online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na piątek (3 października) mecz 11. kolejki Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Jorge Felix

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice: gdzie oglądać?

Piątkowe zmagania w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy zakończymy na Pomorzu, gdzie dojdzie do meczu Pogoń Szczecin – Piast Gliwice. Pod większą presję bezapelacyjnie będzie zespół gospodarzy, który po raz pierwszy poprowadzi duński trener, Thomas Thomasberg. Przyjezdni z Gliwic mają zatem utrudnione zadanie w analizie przeciwnika. Gdzie można śledzić ten mecz?

Zobacz zapowiedź meczu Pogoń Szczecin – Piast Gliwice

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice: transmisja TV

Zaplanowany na piątek (3 października) mecz z udziałem Pogoni Szczecin i Piasta Gliwice rozpocznie się o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Spotkanie to skomentują Bartosz Gleń i Adam Szała.

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice: stream online

Piątkowy mecz Pogoń Szczecin kontra Piast Gliwice będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice: kto wygra?

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem tego meczu jest będąca gospodarzem Pogoń Szczecin. Kurs na zwycięstwo zespołu gospodarzy wynosi mniej więcej 2.17. Z kolei remis w tym starciu można postawić po kursie 3.50 Współczynnik na sukces Piasta Gliwice to 3.40.

Pogoń Szczecin Piast Gliwice 2.15 3.50 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 października 2025 15:00 .

