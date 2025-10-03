Pogoń Szczecin – Piast Gliwice: gdzie oglądać?
Piątkowe zmagania w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy zakończymy na Pomorzu, gdzie dojdzie do meczu Pogoń Szczecin – Piast Gliwice. Pod większą presję bezapelacyjnie będzie zespół gospodarzy, który po raz pierwszy poprowadzi duński trener, Thomas Thomasberg. Przyjezdni z Gliwic mają zatem utrudnione zadanie w analizie przeciwnika. Gdzie można śledzić ten mecz?
Zobacz zapowiedź meczu Pogoń Szczecin – Piast Gliwice
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice: transmisja TV
Zaplanowany na piątek (3 października) mecz z udziałem Pogoni Szczecin i Piasta Gliwice rozpocznie się o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Spotkanie to skomentują Bartosz Gleń i Adam Szała.
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice: stream online
Piątkowy mecz Pogoń Szczecin kontra Piast Gliwice będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Pogoni
- Remis
- Wygrana Piasta
0 Votes
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów faworytem tego meczu jest będąca gospodarzem Pogoń Szczecin. Kurs na zwycięstwo zespołu gospodarzy wynosi mniej więcej 2.17. Z kolei remis w tym starciu można postawić po kursie 3.50 Współczynnik na sukces Piasta Gliwice to 3.40.
