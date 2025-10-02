Pogoń Szczecin – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (03.10.2025)

20:49, 2. października 2025 21:16, 2. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice: typy i kursy na drugi piątkowy mecz 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Kamil Grosicki
PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, typy i przewidywania

Drugim piątkowym meczem w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy będzie konfrontacja Pogoń SzczecinPiast Gliwice. Oba zespoły można znaleźć w dolnej połowie tabeli, ale to dosyć myląca statystyka. Historia spotkań tych drużyn nakazuje spodziewać się zaciętej i emocjonującej rywalizacji.

Pogoń ma pokaźną stratę do ligowej czołówki, stąd każda kolejna porażka oddalać ją będzie od pucharowych ambicji. Klub zatrudnił niedawno nowego szkoleniowca, więc być może zadziała tu efekt zaskoczenia przeciwnika. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Superbet
1,87
Poniżej 2,5 bramki – TAK
przejdź do Superbet
*Kursy z 02.10.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Pogoń w sezonie 2025/2026 głównie rozczarowuje swoich kibiców. Szczecinianie przegrali aż sześć z dziecięciu rozegranych spotkań. Pracą za słabe wyniki zapłacił trener Robert Kolendowicz. Jego tymczasowy następca nie poprawił sytuacji drużyny, która musiała uznać wyższość Lechii Gdańsk (3:4) oraz Legii Warszawa (0:1).

Jeszcze trudniejszą sytuację ma Piast Gliwice, który jest przedostatni w tabeli Ekstraklasy. Max Molder i spółka stopniowo zdają się jednak wychodzić z kryzysu powstałego już na starcie sezonu. Gliwiczanie przegrali tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań. W minionej serii gier piłkarze Piasta pokazali, że stać ich na zdobywanie kilku bramek w meczu, czego efektem było zwycięstwo 4:2 z Bruk-Bet Termaliką.

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, historia

W minionym sezonie kluby te grały ze sobą trzykrotnie. Żadne ze spotkań nie zakończyło się przekonującym zwycięstwem którejś z drużyn. Pogoń pokonała u siebie Piasta w Ekstraklasie (1:0), a później także w ćwierćfinale Pucharu Polski (2:0). Tam konieczna była jednak dogrywka. Gliwiczanie zrewanżowali się dopiero w domowym spotkaniu, które wygrali 2:1.

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Różnica w kursach na to spotkanie jest zauważalna, ale nie drastycznie znacząca. Bukmacherscy analitycy za faworyta meczu w Szczecinie uważają Pogoń. Stąd współczynnik na jej zwycięstwo w wysokości 2.15. Kurs na zdarzenie zakładające trzy punkty dla Piasta Gliwice waha się między 3.23 a 3.40. Podobnie wyglądają współczynniki na remis.

Pogoń Szczecin
Remis
Piast Gliwice
2.15
3.30
3.30
2.15
3.55
3.40
2.13
3.35
3.25
2.11
3.38
3.23
2.15
3.55
3.40
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 października 2025 20:48.

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, przewidywane składy

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Pogoni
  • Remis
  • Wygrana Piasta
  • Wygrana Pogoni 0%
  • Remis 0%
  • Wygrana Piasta 100%

1+ Votes

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, transmisja meczu

Mecz z udziałem Pogoni Szczecin i Piasta Gliwice będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL + Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania piątek, 3 października o godzinie 20:30.

