Pogoń Szczecin – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (03.10.2025)

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, typy i przewidywania
Drugim piątkowym meczem w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy będzie konfrontacja Pogoń Szczecin – Piast Gliwice. Oba zespoły można znaleźć w dolnej połowie tabeli, ale to dosyć myląca statystyka. Historia spotkań tych drużyn nakazuje spodziewać się zaciętej i emocjonującej rywalizacji.
Pogoń ma pokaźną stratę do ligowej czołówki, stąd każda kolejna porażka oddalać ją będzie od pucharowych ambicji. Klub zatrudnił niedawno nowego szkoleniowca, więc być może zadziała tu efekt zaskoczenia przeciwnika. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa
Leo Borges
Kontuzja kolana
Koniec października 2025
Andreas Katsantonis
Uraz więzadła krzyżowego
Połowa listopada 2025
Adrian Dalmau
Czerwona kartka
Po 1 meczu
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, ostatnie wyniki
Pogoń w sezonie 2025/2026 głównie rozczarowuje swoich kibiców. Szczecinianie przegrali aż sześć z dziecięciu rozegranych spotkań. Pracą za słabe wyniki zapłacił trener Robert Kolendowicz. Jego tymczasowy następca nie poprawił sytuacji drużyny, która musiała uznać wyższość Lechii Gdańsk (3:4) oraz Legii Warszawa (0:1).
Jeszcze trudniejszą sytuację ma Piast Gliwice, który jest przedostatni w tabeli Ekstraklasy. Max Molder i spółka stopniowo zdają się jednak wychodzić z kryzysu powstałego już na starcie sezonu. Gliwiczanie przegrali tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań. W minionej serii gier piłkarze Piasta pokazali, że stać ich na zdobywanie kilku bramek w meczu, czego efektem było zwycięstwo 4:2 z Bruk-Bet Termaliką.
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, historia
W minionym sezonie kluby te grały ze sobą trzykrotnie. Żadne ze spotkań nie zakończyło się przekonującym zwycięstwem którejś z drużyn. Pogoń pokonała u siebie Piasta w Ekstraklasie (1:0), a później także w ćwierćfinale Pucharu Polski (2:0). Tam konieczna była jednak dogrywka. Gliwiczanie zrewanżowali się dopiero w domowym spotkaniu, które wygrali 2:1.
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie
Różnica w kursach na to spotkanie jest zauważalna, ale nie drastycznie znacząca. Bukmacherscy analitycy za faworyta meczu w Szczecinie uważają Pogoń. Stąd współczynnik na jej zwycięstwo w wysokości 2.15. Kurs na zdarzenie zakładające trzy punkty dla Piasta Gliwice waha się między 3.23 a 3.40. Podobnie wyglądają współczynniki na remis. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, przewidywane składy
|6Jan Biegański
|8Fredrik Ulvestad
|14Jose Pozo
|17Jakub Lis
|18Paul Mukairu
|22Danijel Loncar
|31Krzysztof Kamiński
|32Leonardo Koutris
|35Maciej Wojciechowski
|38Rafal Jakubowski
|99Kacper Kostorz
|4Jakub Czerwiński
|6Michal Chrapek
|15Levis Pitan
|23Szczepan Mucha
|28Filip Borowski
|31Oskar Leśniak
|33Karol Szymański
|36Jakub Lewicki
|55Ema Twumasi
|77Erik Jirka
|79Dawid Rychta
|80Hugo Vallejo
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, kto wygra?
Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, transmisja meczu
Mecz z udziałem Pogoni Szczecin i Piasta Gliwice będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL + Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania piątek, 3 października o godzinie 20:30.
