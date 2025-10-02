Pogoń Szczecin – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (03.10.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, typy i przewidywania

Drugim piątkowym meczem w 11. kolejce PKO BP Ekstraklasy będzie konfrontacja Pogoń Szczecin – Piast Gliwice. Oba zespoły można znaleźć w dolnej połowie tabeli, ale to dosyć myląca statystyka. Historia spotkań tych drużyn nakazuje spodziewać się zaciętej i emocjonującej rywalizacji.

Pogoń ma pokaźną stratę do ligowej czołówki, stąd każda kolejna porażka oddalać ją będzie od pucharowych ambicji. Klub zatrudnił niedawno nowego szkoleniowca, więc być może zadziała tu efekt zaskoczenia przeciwnika. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Superbet 1,87 Poniżej 2,5 bramki – TAK

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Pogoń Szczecin Zawodnik Powrót Leo Borges Kontuzja kolana Koniec października 2025

Kontuzje i zawieszenia Piast Gliwice Zawodnik Powrót Andreas Katsantonis Uraz więzadła krzyżowego Połowa listopada 2025 Adrian Dalmau Czerwona kartka Po 1 meczu

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, ostatnie wyniki

Pogoń w sezonie 2025/2026 głównie rozczarowuje swoich kibiców. Szczecinianie przegrali aż sześć z dziecięciu rozegranych spotkań. Pracą za słabe wyniki zapłacił trener Robert Kolendowicz. Jego tymczasowy następca nie poprawił sytuacji drużyny, która musiała uznać wyższość Lechii Gdańsk (3:4) oraz Legii Warszawa (0:1).

Jeszcze trudniejszą sytuację ma Piast Gliwice, który jest przedostatni w tabeli Ekstraklasy. Max Molder i spółka stopniowo zdają się jednak wychodzić z kryzysu powstałego już na starcie sezonu. Gliwiczanie przegrali tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań. W minionej serii gier piłkarze Piasta pokazali, że stać ich na zdobywanie kilku bramek w meczu, czego efektem było zwycięstwo 4:2 z Bruk-Bet Termaliką.

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, historia

W minionym sezonie kluby te grały ze sobą trzykrotnie. Żadne ze spotkań nie zakończyło się przekonującym zwycięstwem którejś z drużyn. Pogoń pokonała u siebie Piasta w Ekstraklasie (1:0), a później także w ćwierćfinale Pucharu Polski (2:0). Tam konieczna była jednak dogrywka. Gliwiczanie zrewanżowali się dopiero w domowym spotkaniu, które wygrali 2:1.

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Różnica w kursach na to spotkanie jest zauważalna, ale nie drastycznie znacząca. Bukmacherscy analitycy za faworyta meczu w Szczecinie uważają Pogoń. Stąd współczynnik na jej zwycięstwo w wysokości 2.15. Kurs na zdarzenie zakładające trzy punkty dla Piasta Gliwice waha się między 3.23 a 3.40. Podobnie wyglądają współczynniki na remis. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, przewidywane składy

Pogoń Szczecin Thomas Thomasberg Piast Gliwice Max Mölder

Rezerwowi 6 Jan Biegański 8 Fredrik Ulvestad 14 Jose Pozo 17 Jakub Lis 18 Paul Mukairu 22 Danijel Loncar 31 Krzysztof Kamiński 32 Leonardo Koutris 35 Maciej Wojciechowski 38 Rafal Jakubowski 99 Kacper Kostorz 4 Jakub Czerwiński 6 Michal Chrapek 15 Levis Pitan 23 Szczepan Mucha 28 Filip Borowski 31 Oskar Leśniak 33 Karol Szymański 36 Jakub Lewicki 55 Ema Twumasi 77 Erik Jirka 79 Dawid Rychta 80 Hugo Vallejo

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Pogoni

Remis

Wygrana Piasta Wygrana Pogoni 0%

Remis 0%

Wygrana Piasta 100% 1+ Votes

Pogoń Szczecin – Piast Gliwice, transmisja meczu

Mecz z udziałem Pogoni Szczecin i Piasta Gliwice będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL + Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania piątek, 3 października o godzinie 20:30.

