PressFocus Na zdjęciu: Adrian Przyborek

Pogoń Szczecin – Motor Lublin, gdzie oglądać?

W środowy wieczór na obiekcie w Szczecinie odrobione zostaną zaległości z 31. kolejki Ekstraklasy. Do rywalizacji o ligowe punkty staną piłkarze Pogoni Szczecin, którzy na własne życzenie skomplikowali sobie walkę o miejsce na podium i przepustkę do Europy. Porażka z Radomiakiem oddaliła Portowców od realizacji celu, stąd pokonanie Motoru Lublin to obowiązek. Beniaminek z Lubelszczyzny ostatnio głównie rozczarowuje, ale wciąż może skończyć sezon w TOP6 tabeli.

Pogoń Szczecin – Motor Lublin, transmisja w TV

Zaległe spotkanie Pogoń Szczecin – Motor Lublin w ramach 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy tradycyjnie obejrzysz na żywo telewizji. Ten mecz będzie emitowany na kanale CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Krzysztof Marciniak i Adam Szała.

Pogoń Szczecin – Motor Lublin, transmisja online

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ online możesz również wykupić samodzielnie. Za pakiet Super Sport obejmujący wszystkie kanały CANAL+ zapłacisz teraz 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Pogoń Szczecin – Motor Lublin, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Pogoni

Remis

Wygrana Motoru Wygrana Pogoni 25%

Remis 0%

Wygrana Motoru 75% 8+ Votes

Pogoń Szczecin – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Bezdyskusyjnym faworytem ekspertów jest Pogoń Szczecin, której potencjalne zwycięstwo oszacowano współczynnikiem 1.38. Kurs na wygraną Motoru Lublin to aż 7.75, co okazuje jak trudne zadanie będzie miał beniaminek. Sam podział punktów należałoby uznać za niespodziankę. Kurs na to zdarzenie to 5.40.

Pogoń Szczecin Motor Lublin 1.38 5.40 7.75 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 14 maja 2025 18:17 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Pogoń Szczecin – Motor Lublin? Pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Pogoń Szczecin – Motor Lublin? Pierwszy gwizdek wybrzmi w środę (14 maja) o godzinie 20:30

