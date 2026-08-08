Man United poluje na reprezentanta USA. Ciekawy transfer na horyzoncie

15:44, 8. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Ekrem Konur

Manchester United planuje latem transfer lewego obrońcy. Jak potwierdza Ekrem Konur, Michael Carrick nadal rozważa sprowadzenie Antonee Robinsona z Fulham.

Michael Carrick
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Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Antonee Robinson na celowniku Manchesteru United

Manchester United szuka nowego lewego obrońcy. Jak poinformował Ekrem Konur, na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Antonee Robinson z Fulham. Reprezentant Stanów Zjednoczonych ma być alternatywą dla Lewisa Halla, którego pozyskanie z Newcastle United może okazać się niemożliwe po odrzuceniu oferty przez klub z St James’ Park.

Choć Luke Shaw ma za sobą bardzo dobry sezon i ponownie prezentował wysoki poziom w Premier League, władze klubu nadal zamierzają sprowadzić zawodnika, który zwiększy rywalizację na boku boiska. Robinson wychował się w akademii Evertonu, a następnie zbierał doświadczenie podczas wypożyczeń do Bolton Wanderers oraz Wigan Athletic. W 2019 roku przeniósł się do Wigan na zasadzie transferu definitywnego.

Znakomite występy Robinsona w Championship szybko zwróciły uwagę Fulham. 29-letni obrońca dołączył do The Cottagers przed sezonem 2020/2021. Amerykanin bardzo chętnie angażuje się w akcje ofensywne, regularnie podłącza się do ataków i wykorzystuje swoją szybkość do tworzenia przewagi na skrzydle.

Transfer Robinsona może być dla Manchesteru United ciekawą alternatywą, ponieważ zawodnik Fulham prawdopodobnie byłby tańszy od Halla. W ubiegłym sezonie Amerykanin rozegrał 22 mecze w angielskiej lidze i zdobył jedną bramkę. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.

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