Man United poluje na reprezentanta USA. Ciekawy transfer na horyzoncie

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Antonee Robinson na celowniku Manchesteru United

Manchester United szuka nowego lewego obrońcy. Jak poinformował Ekrem Konur, na radarze Czerwonych Diabłów znalazł się Antonee Robinson z Fulham. Reprezentant Stanów Zjednoczonych ma być alternatywą dla Lewisa Halla, którego pozyskanie z Newcastle United może okazać się niemożliwe po odrzuceniu oferty przez klub z St James’ Park.

Choć Luke Shaw ma za sobą bardzo dobry sezon i ponownie prezentował wysoki poziom w Premier League, władze klubu nadal zamierzają sprowadzić zawodnika, który zwiększy rywalizację na boku boiska. Robinson wychował się w akademii Evertonu, a następnie zbierał doświadczenie podczas wypożyczeń do Bolton Wanderers oraz Wigan Athletic. W 2019 roku przeniósł się do Wigan na zasadzie transferu definitywnego.

Znakomite występy Robinsona w Championship szybko zwróciły uwagę Fulham. 29-letni obrońca dołączył do The Cottagers przed sezonem 2020/2021. Amerykanin bardzo chętnie angażuje się w akcje ofensywne, regularnie podłącza się do ataków i wykorzystuje swoją szybkość do tworzenia przewagi na skrzydle.

Transfer Robinsona może być dla Manchesteru United ciekawą alternatywą, ponieważ zawodnik Fulham prawdopodobnie byłby tańszy od Halla. W ubiegłym sezonie Amerykanin rozegrał 22 mecze w angielskiej lidze i zdobył jedną bramkę. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.