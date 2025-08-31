Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa to starcie w ramach 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w niedziele (31 sierpnia) o godzinie 20:15. Sprawdź gdzie oglądać mecz Pogoń - Raków.

Pogoń – Raków: gdzie oglądać?

Na koniec niedzielnych zmagań w Ekstraklasie czeka nas mecz Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa. Obie drużyny zajmują na ten moment miejsca w dolnej części tabeli. W przypadku Portowców wpływ na to ma kiepski start sezonu. Z kolei jeśli chodzi o Medalików, to głównym tego powodem jest fakt, że mają dwa mecze rozegrane mniej względem reszty drużyn. Faworytem nadchodzącego starcia będzie drużyna Marka Papszuna. Sprawdź typy na mecz Pogoń – Raków.

Pogoń – Raków: transmisja w TV

Mecz Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa odbędzie się w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 20:15. Transmisja na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 4. Starcie skomentuje duet Robert Skrzyński i Adam Szała.

Pogoń – Raków: transmisja online

Wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy można oglądać także w internecie, dzięki usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Pogoń – Raków: kto wygra?

Pogoń – Raków: kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania będzie Raków Częstochowa. Ich zwycięstwo będzie można postawić z kursem 2.45, zaś wygraną Pogoni Szczecin ze współczynnikiem ok. 3.00. Z kolei zdarzenie, że mecz zakończy się remisem, oscyluje w granicach 3.45.

Pogoń Szczecin Raków Częstochowa 3.00 3.40 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2025 13:24 .

Gdzie oglądać mecz Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa? Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 4 oraz w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa? Mecz odbędzie się w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 20:15 na stadionie w Szczecinie.

