Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Przed nami starcie na szczycie tabeli Betclic 1. Ligi. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj o godzinie 14:30.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków: gdzie oglądać?

W 21. kolejce Betclic 1. Ligi dojdzie do hitowego starcia – Pogoń Grodzisk Mazowiecki zmierzy się z Wisłą Kraków. Przed tą serią gier gospodarze zajmują 3. miejsce z dorobkiem 34 punktów, potwierdzając swoje wysokie aspiracje. Natomiast ekipa Białej Gwiazdy jest liderem tabeli i ma na koncie aż 46 oczek. Początek tej rywalizacji już w niedzielę, 15 lutego o godzinie 14:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków: transmisja w TV

Potyczka między Pogonią Grodzisk Mazowiecki a Wisłą Kraków będzie dostępna na kanale telewizyjnym TVP Polonia, gdzie zawody skomentują Michał Zawacki i Robert Podoliński.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków: stream online

Spotkanie na szczycie Betclic 1. Ligi możesz śledzić także za pośrednictwem internetu. Pojedynek zostanie bowiem wyemitowany na platformie streamingowej tvpsport.pl.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków: pytania i odpowiedzi