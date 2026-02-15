Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków: gdzie oglądać?
W 21. kolejce Betclic 1. Ligi dojdzie do hitowego starcia – Pogoń Grodzisk Mazowiecki zmierzy się z Wisłą Kraków. Przed tą serią gier gospodarze zajmują 3. miejsce z dorobkiem 34 punktów, potwierdzając swoje wysokie aspiracje. Natomiast ekipa Białej Gwiazdy jest liderem tabeli i ma na koncie aż 46 oczek. Początek tej rywalizacji już w niedzielę, 15 lutego o godzinie 14:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków.
Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków: transmisja w TV
Potyczka między Pogonią Grodzisk Mazowiecki a Wisłą Kraków będzie dostępna na kanale telewizyjnym TVP Polonia, gdzie zawody skomentują Michał Zawacki i Robert Podoliński.
- Zobacz: tabela Betclic 1. Ligi
Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków: stream online
Spotkanie na szczycie Betclic 1. Ligi możesz śledzić także za pośrednictwem internetu. Pojedynek zostanie bowiem wyemitowany na platformie streamingowej tvpsport.pl.
Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków: pytania i odpowiedzi
Pierwszy gwizdek wybrzmi w tę niedzielę (15 lutego) o godzinie 14:30.