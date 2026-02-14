Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków, typy i przewidywania
W 21. kolejce Betclic 1. Ligi kibiców czeka prawdziwy hit – starcie Pogoni Grodzisk Mazowiecki z Wisłą Kraków. Gospodarze przystępują do tego meczu z dorobkiem 34 punktów i zajmują 3. miejsce w tabeli, potwierdzając swoje aspiracje do walki o najwyższe cele. Z kolei drużyna Białej Gwiazdy z 46 oczkami jest zdecydowanym liderem stawki, będąc o krok od powrotu do PKO BP Ekstraklasy. To spotkanie może mieć kluczowe znaczenie dla układu czołówki na półmetku aktualnej kampanii. Początek rywalizacji na Stadionie Piłkarskim w Pruszkowie już w najbliższą niedzielę, 15 lutego o godzinie 14:30.
- Zobacz: tabela Betclic 1. Ligi
W tym spotkaniu stawiam na zwycięstwo Wisły Kraków. Ekipa Białej Gwiazdy prezentuje lepszą formę od swojego najbliższego rywala na początku rundy wiosennej. Podopieczni Mariusza Jopa powinni więc potwierdzić to na boisku. Mój typ: wygrana Wisły Kraków.
Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków, sytuacja kadrowa
Pogoń Grodzisk Mazowiecki powinna wystąpić niemal w optymalnym składzie – z powodów zdrowotnych najprawdopodobniej zabraknie jedynie Matheusa Diasa. Warto jednak dodać, że kilka dni temu z ekipą Czerwono-Białych pożegnał się Rafał Adamski, który przeniósł się do Legii Warszawa. Większe kłopoty kadrowe ma Wisła Kraków, która zagra bez Marko Bozicia, Kacpra Skrobańskiego, Bartosza Jarocha oraz Bartosza Talara.
Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków, ostatnie wyniki
Runda wiosenna Betclic 1. Ligi rozpoczęła się przed tygodniem. Pogoń Grodzisk Mazowiecki może odczuwać niedosyt po ostatniej serii gier, ponieważ tylko zremisowała 1:1 z Miedzią Legnica. Z kolei Wisła Kraków potwierdziła rolę faworyta, wygrywając 3:1 z GKS-em Tychy.
Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków, historia
Co ciekawe, w historii rywalizacji tych zespołów rozegrano dotąd tylko jedno spotkanie. Doszło do niego w 4. kolejce obecnego sezonu, kiedy Wisła Kraków pokonała Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3:2. To dodatkowo podgrzewa atmosferę przed drugim starciem.
Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy przyjadą do Pruszkowa w roli lidera tabeli. Kurs na wygraną Pogoni Grodzisk Mazowiecki wynosi mniej więcej 3.90, typ na zwycięstwo Wisły Kraków to około 1.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.75. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków, przewidywane składy
Pogoń Grodzisk: Kieszek – Noiszewski, Gajgier, Niewiadomski, Olewiński – Jędrasik, Łoś, Adkonis – Konstantyn, Szczepaniak, Gieroba
Wisła Kraków: Letkiewicz – Giger, Biedrzycki, Colley, Krzyżanowski – Carbo, Igbekeme – Kuziemka, Ertlthaler, Duarte – Rodado
Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków, transmisja meczu
Niezwykle interesująco zapowiadający się pojedynek między Pogonią Grodzisk Mazowiecki a Wisłą Kraków oczywiście będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 21. serii gier Betclic 1. Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanale TVP Polonia oraz w serwisie tvpsport.pl. Początek rywalizacji na Stadionie Piłkarskim w Pruszkowie już w najbliższą niedzielę, 15 lutego o godzinie 14:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.