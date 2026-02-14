Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. Ten pojedynek jest absolutnym hitem tej kolejki. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Piłkarskim w Pruszkowie już w najbliższą niedzielę, 15 lutego o godzinie 14:30.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jakub Krzyżanowski

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków, typy i przewidywania

W 21. kolejce Betclic 1. Ligi kibiców czeka prawdziwy hit – starcie Pogoni Grodzisk Mazowiecki z Wisłą Kraków. Gospodarze przystępują do tego meczu z dorobkiem 34 punktów i zajmują 3. miejsce w tabeli, potwierdzając swoje aspiracje do walki o najwyższe cele. Z kolei drużyna Białej Gwiazdy z 46 oczkami jest zdecydowanym liderem stawki, będąc o krok od powrotu do PKO BP Ekstraklasy. To spotkanie może mieć kluczowe znaczenie dla układu czołówki na półmetku aktualnej kampanii. Początek rywalizacji na Stadionie Piłkarskim w Pruszkowie już w najbliższą niedzielę, 15 lutego o godzinie 14:30.

W tym spotkaniu stawiam na zwycięstwo Wisły Kraków. Ekipa Białej Gwiazdy prezentuje lepszą formę od swojego najbliższego rywala na początku rundy wiosennej. Podopieczni Mariusza Jopa powinni więc potwierdzić to na boisku. Mój typ: wygrana Wisły Kraków.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków, sytuacja kadrowa

Pogoń Grodzisk Mazowiecki powinna wystąpić niemal w optymalnym składzie – z powodów zdrowotnych najprawdopodobniej zabraknie jedynie Matheusa Diasa. Warto jednak dodać, że kilka dni temu z ekipą Czerwono-Białych pożegnał się Rafał Adamski, który przeniósł się do Legii Warszawa. Większe kłopoty kadrowe ma Wisła Kraków, która zagra bez Marko Bozicia, Kacpra Skrobańskiego, Bartosza Jarocha oraz Bartosza Talara.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

Runda wiosenna Betclic 1. Ligi rozpoczęła się przed tygodniem. Pogoń Grodzisk Mazowiecki może odczuwać niedosyt po ostatniej serii gier, ponieważ tylko zremisowała 1:1 z Miedzią Legnica. Z kolei Wisła Kraków potwierdziła rolę faworyta, wygrywając 3:1 z GKS-em Tychy.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków, historia

Co ciekawe, w historii rywalizacji tych zespołów rozegrano dotąd tylko jedno spotkanie. Doszło do niego w 4. kolejce obecnego sezonu, kiedy Wisła Kraków pokonała Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3:2. To dodatkowo podgrzewa atmosferę przed drugim starciem.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy przyjadą do Pruszkowa w roli lidera tabeli. Kurs na wygraną Pogoni Grodzisk Mazowiecki wynosi mniej więcej 3.90, typ na zwycięstwo Wisły Kraków to około 1.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.75. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki Wisła Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 lutego 2026 16:06

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków, przewidywane składy

Pogoń Grodzisk: Kieszek – Noiszewski, Gajgier, Niewiadomski, Olewiński – Jędrasik, Łoś, Adkonis – Konstantyn, Szczepaniak, Gieroba

Wisła Kraków: Letkiewicz – Giger, Biedrzycki, Colley, Krzyżanowski – Carbo, Igbekeme – Kuziemka, Ertlthaler, Duarte – Rodado

Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Wisła Kraków, transmisja meczu

Niezwykle interesująco zapowiadający się pojedynek między Pogonią Grodzisk Mazowiecki a Wisłą Kraków oczywiście będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 21. serii gier Betclic 1. Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanale TVP Polonia oraz w serwisie tvpsport.pl. Początek rywalizacji na Stadionie Piłkarskim w Pruszkowie już w najbliższą niedzielę, 15 lutego o godzinie 14:30.

