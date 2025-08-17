Pogoń Szczecin zagra z Górnikiem Zabrze w niedzielnym meczu piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Początek o 17:30. Sprawdź, gdzie obejrzeć transmisję w TV i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, gdzie oglądać?

Pogoń Szczecin i Górnik Zabrze to dwie ekipy, mające ambitne cele na trwającą kampanię w PKO BP Ekstraklasie. Niemniej ostatnio drużyny mają kłopot z odnoszeniem zwycięstw. W związku z tym niedzielna batalia zapowiada się bardzo ciekawie.

Pogoń ma zamiar wrócić na zwycięskie tory po przegranej z Arką Gdynia (1:2). Z kolei 14-krotni mistrzowie Polski ulegli tydzień temu Bruk-Betowi Termalice (0:1). Po raz ostatni szczecinianie grali z ekipą z Zabrza w lutym i wówczas zdecydowanie wygrali (3:0).

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, transmisja w TV

Niedzielne starcie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze odbędzie się na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizacja zacznie się o godzinie 17:30 i skomentują ją Robert Skrzyński i Adam Szała.

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, transmisja online

Nadchodzące spotkanie można obejrzeć także drogą internetową na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, kto wygra?

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Wariant na zwycięstwo Pogoni oszacowano na 2.05. Dla porównania opcja na wygrana Górnika została wyceniona na 3.50.

Pogoń Szczecin Górnik Zabrze Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2025 13:44 .

Gdzie oglądać mecz Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze? Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić na platformie CANAL+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (17 sierpnia) o godzinie 17:30.

