Piast Gliwice - Widzew Łódź: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Piast Gliwice – Widzew Łódź: gdzie oglądać?

Piątkowa konfrontacja na arenie przy ulicy Okrzei z udziałem Piasta Gliwice i Widzewa Łódź będzie oczywiście do zobaczenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Właścicielem praw do transmisji ze spotkań PKO BP Ekstraklasy jest CANAL+, emitujący poszczególne mecze na swoich antenach, a także na dedykowanej platformie streamingowej. Oprócz transmisji meczów nadawca ma też możliwość prezentowania skrótów ze spotkań nie tylko w swoich magazynach ligowych, ale też na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Tylko trzy oczka dzielą dzisiaj obie ekipy w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Piast Gliwice ma na swoim koncie 14 punktów, będąc jednocześnie ekipą bez porażki w lidze od trzech meczów. Z kolei Widzew Łódź ma 17 oczek. Jednocześnie drużyna Igora Jovicevicia jest bez zwycięstwa od czterech spotkań. Obie ekipy w tym roku zagrają ze sobą po raz drugi. W marcu lepszy był Widzew (2:0).

Piast Gliwice – Widzew Łódź: transmisja w TV

Transmisja z piątkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Piast Gliwice – Widzew Łódź rozpocznie się w piątek, 28 listopada o godzinie 19:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5. Sprawozdawcami spotkania będą Krzysztof Marciniak oraz Marcin Żewłakow.

Piast Gliwice – Widzew Łódź: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na obiekcie Niebiesko-czerwonych. Mecz z udziałem Piast – Widzew będzie dostępny w internecie na platformie streamingowej CANAL+. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

Kiedy i o której mecz Piast Gliwice – Widzew Łódź? Spotkanie Piast Gliwice – Widzew Łódź rozpocznie się w piątek, 28 listopada o godzinie 18:00. Gdzie oglądać mecz Piast Gliwice – Widzew Łódź? Transmisję ze spotkania Piast Gliwice – Widzew Łódź można obejrzeć w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5, a także w internecie dzięki platformie streamingowej CANAL+.

