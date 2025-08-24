Piast Gliwice podejmie Cracovię w 6. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (24 sierpnia) o godz. 14:45. Transmisja i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Piast - Cracovia.

Piast – Cracovia, gdzie obejrzeć?

Piast Gliwice w niedzielę (24 sierpnia, godz. 14:45) podejmie na własnym stadionie Cracovię w meczu 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy. To spotkanie dwóch drużyn znajdujących się na przeciwnych biegunach ligowej tabeli. Pasy pod wodzą Luki Elsnera są na podium i imponują ofensywną i widowiskową grą. Na szczególną uwagę zasługuje szwajcarski napastnik Filip Stojilković, autor czterech bramek, który wyrasta na lidera krakowskiej drużyny.

Zupełnie inny klimat panuje w Gliwicach. Piast, prowadzony przez szwedzkiego trenera Maxa Moldera, wciąż czeka na pierwszego gola w sezonie i okupuje strefę spadkową. Debiutancki sezon Moldera w Ekstraklasie jest dla niego prawdziwą lekcją cierpliwości i wytrwałości. Czy niedzielne starcie z rozpędzoną Cracovią okaże się momentem przełamania? Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Piast Gliwice – Cracovia. Przeczytaj także zapowiedź tego spotkania.

Piast – Cracovia, transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Piastem Gliwice a Cracovią będzie dostępne w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 360. Rywalizację skomentują Gabriel Rogaczewski oraz Kamil Kosowski.

Piast – Cracovia, transmisja online

Mecz Piast Gliwice – Cracovia można obejrzeć również online. Transmisje ze wszystkich spotkań PKO BP Ekstraklasy są bowiem dostępne na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu Super Sport obejmującego wszystkie kanały CANAL+ można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji Fortuny. Wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Piast – Cracovia, sonda

Kto wygra mecz? Piast Gliwice

Remis

Cracovia Piast Gliwice 13%

Remis 0%

Cracovia 88% 8+ Votes

Piast – Cracovia, kursy bukmacherskie

Piast Gliwice Cracovia 2.30 3.15 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2025 11:47 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Piast Gliwice – Cracovia? Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 360 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Piast Gliwice – Cracovia? Mecz zostanie rozegrany w niedzielę, 24 czerwca, o godzinie 14:45.

