Piast Gliwice – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (24.08.2025)

Piast – Cracovia: typy bukmacherskie
Piast Gliwice w sobotę (24 sierpnia, godz. 14:45) podejmie na własnym stadionie Cracovię w ramach 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dla gospodarzy będzie to szansa na przełamanie fatalnego początku sezonu. Piast dopiero w poprzedniej kolejce zdobył pierwszy punkt – remisując w Lublinie – ale drużyna prowadzona przez szwedzkiego szkoleniowca Maxa Moldera wciąż czeka na pierwszą bramkę w rozgrywkach. Debiut trenera w polskiej lidze okazuje się sporym wyzwaniem.
Cracovia do Gliwic przyjeżdża w znakomitych nastrojach. Pasy są wiceliderem tabeli, a pod wodzą Luki Elsnera notują bardzo udany start sezonu. Efekty ciężkiej pracy w okresie przygotowawczym widać na boisku, ponieważ krakowianie grają ofensywnie i skutecznie. Kluczową postacią zespołu jest szwajcarski napastnik Filip Stojilković, autor już czterech bramek w tym sezonie. W mojej ocenie warto rozważyć typ na triumf Pasów. Mój typ: wygrana Cracovii.
Piast – Cracovia: ostatnie wyniki
Bilans Piasta w obecnym sezonie to dwie porażki i jeden remis. Gliwiczanie mają jednak dwa zaległe spotkania, co daje im spore szanse na odrobienie strat w tabeli. W poprzedniej kolejce podopieczni Maxa Moldera bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Motorem Lublin, a wcześniej ulegli rewelacyjnej Wiśle Płock (0:2) oraz w derbach Górnikowi Zabrze (0:1). Na ten moment Piast plasuje się na odległym, 17. miejscu w ligowej stawce.
Zdecydowanie lepsze nastroje panują w Cracovii. Pasy tracą zaledwie trzy punkty do liderującego beniaminka z Płocka. W miniony weekend drużyna Luki Elsnera sięgnęła po komplet punktów, pokonując u siebie Widzew Łódź (1:0). Wcześniej krakowianie zanotowali wysoką porażkę z Jagiellonią Białystok (2:5) oraz remis z Lechią Gdańsk (2:2). Start sezonu mieli jednak znakomity. Mowa o efektownych zwycięstwach nad Lechem Poznań (4:1) i Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (2:0).
Piast – Cracovia: historia
Aż cztery ostatnie spotkania między Piastem a Cracovią kończyły się podziałem punktów. Piastunki na zwycięstwo w tej rywalizacji czekają od lutego 2022 roku. W poprzednim sezonie w Gliwicach padł bezbramkowy remis, natomiast w Krakowie było (1:1) po golach Jorge Felixa i Micka van Burena w 89. minucie. Pasy wygrały po raz ostatni w Gliwicach w sezonie 2021/22.
Piast – Cracovia: kursy bukmacherskie
Według kursów bukmacherskich faworytem meczu w Gliwicach jest Piast. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gospodarzy, kurs wynosi około 2.30. Triumf Cracovii wyceniany jest natomiast na około 3.45.
Piast – Cracovia: przewidywane składy
|5Juande Rivas
|15Levis Pitan
|19Kamil Lubowiecki
|20Grzegorz Tomasiewicz
|23Szczepan Mucha
|27Justin Daniel
|31Oskar Leśniak
|33Karol Szymański
|52Filip Borowski
|79Dawid Rychta
|80Hugo Vallejo
|3Andreas Skovgaard
|12Mateusz Klich
|16Bartosz Biedrzycki
|18Kahveh Zahiroleslam
|20Karol Knap
|23Fabian Bzdyl
|24Jakub Jugas
|27Henrich Ravas
|43Konrad Golonka
|70Dijon Kameri
|77Patryk Janasik
Piast – Cracovia: transmisja meczu
Mecz Piast Gliwice – Cracovia w ramach 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę (24 sierpnia) o godzinie 14:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 360, a także w usłudze CANAL+ online.
