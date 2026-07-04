Barcelona wierzy, że przekona Kane’a! Ujawniono ich plan

Harry Kane nie przedłużył jeszcze kontraktu z Bayernem Monachium. Z doniesień El Nacional wynika, że FC Barcelona wciąż wierzy w transfer Anglika. Blaugrana jest przekonana, że spotkanie twarzą w twarz z Deco może przynieść zwrot akcji.

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Barcelona nadal walczy o Kane’a. Deco poleci do Monachium

FC Barcelona cały czas szuka napastnika. Kilka dni temu oficjalnie dobiegł końca kontrakt Roberta Lewandowskiego, ale jego następcy nadal nie sprowadzono. Od wielu miesięcy media łączą z klubem wielu zawodników. Priorytetem pozostaje Julian Alvarez, którego transfer wydaje się coraz mniej prawdopodobny. Innym pożądanym napastnikiem przez Blaugranę jest Harry Kane.

Anglik był wyżej na liście życzeń niż Alvarez, ale publicznie zakomunikował, że nie zamierza zmieniać otoczenia. Co więcej, Anglik chciałby zostać w Bayernie Monachium na dłużej, więc po Mistrzostwach Świata ma złożyć podpis pod nowym kontraktem.

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Mimo jasnego stanowiska o chęci pozostania w Monachium kataloński klub nie traci nadziei. Z doniesień El Nacional wynika, że mają plan, który może przekonać Kane’a do zmiany zdania. Deco, czyli dyrektor sportowy FC Barcelony ma polecieć do Monachium, gdzie osobiście spotka się z piłkarzem. Rozmowa w cztery oczy miałaby przekonać go do wybrania hiszpańskiego giganta.

Nawet jeśli Kane dałby się przekonać do transferu, transakcja wcale nie będzie łatwa do sfinalizowania. Mowa o kwocie w okolicach 80 milionów euro, a także pensji podobnej do tej, którą inkasował Robert Lewandowski. Barcelona w letnim okienku sprowadziła już jednego piłkarza. Nowym graczem Blaugrany został Anthony Gordon, za którego zapłacili 80 mln euro.