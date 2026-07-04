Nie tylko Anglia. Kamiński ma oferty z dwóch wielkich klubów

17:58, 4. lipca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Express

Jakub Kamiński w lecie najprawdopodobniej zmieni klubowe barwy. Gdzie może trafić reprezentant Polski? Koloński "Express" twierdzi, że do gry wkroczył dwa znane zespoły.

Jakub Kamiński
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UKraft/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Kamiński wzbudza zainteresowanie także poza Premier League

Wszystko wskazuje na to, że po zaledwie jednym sezonie Jakub Kamiński rozstanie się z 1. FC Köln. Kozły, świadome zainteresowania innych klubów, za 5,5 miliona euro wykupiły reprezentanta Polski z Wolfsburga i ustaliły klauzulę wykupu na poziomie około 20 milionów.

Konkretne zainteresowanie transferem 24-latka wyraził Brighton, który do tej pory wydawał się faworytem wyścigu o pozyskanie wychowanka Lecha Poznań. Teraz do grona zespołów rywalizujących o podpis ofensywnie usposobionego zawodnika dołączyły kolejne zespoły.

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Koloński „Express” przekonuje, że Kamiński znalazł się na celowniku dwóch doskonale znanych drużyn. To RB Lipsk i Benfica. Jeżeli każda z wymienionych ekip skorzysta z klauzuli wykupu, Polak będzie musiał zdecydować, w której lidze zamierza się rozwijać. W tej chwili może wybierać między Bundesliga, Premier League i Liga Portugal.

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