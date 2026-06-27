Panama – Anglia: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (27.06.2026)

20:00, 27. czerwca 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Panama - Anglia: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na sobotę 27 czerwca.

Thomas Tuchel
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Panama – Anglia, gdzie oglądać?

Rywalizacja w trzeciej kolejce grupy L mistrzostw świata 2026 zakończy się w godzinach wieczornych 27 czerwca w New Jersey. To właśnie tam odbędzie się mecz Panama – Anglia. Za faworyta tej potyczki uchodzi zespół reprezentujący Europę, który liczy na drugie zwycięstwo oraz zapewnienie sobie zwycięstwa w grupie. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź meczu Panama – Anglia

Panama – Anglia: transmisja w TV

Spotkanie Panama – Anglia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP Sport. Mecz skomentują Aleksander Roj i Dariusz Dudek.

Panama – Anglia: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Panamą a Anglią będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

Panama – Anglia: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • Wygrana Panamy
  • Remis
  • Wygrana Anglii
  • Wygrana Panamy
  • Remis
  • Wygrana Anglii

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Panama – Anglia: kursy bukmacherskie

Panama

Mistrzostwa świata, gr. L |

27 czerwca 2026

23:00

15.0
7.70
1.17
Anglia
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 czerwca 2026 18:04
Gdzie oglądać mecz Panama – Anglia?

Spotkanie Panama – Anglia będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.

Kiedy odbędzie się mecz Panama – Anglia?

Mecz odbędzie się już w sobotę (27 czerwca) o godzinie 23:00.

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