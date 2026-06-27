Panama – Anglia: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (27.06.2026)

Panama – Anglia, gdzie oglądać?
Rywalizacja w trzeciej kolejce grupy L mistrzostw świata 2026 zakończy się w godzinach wieczornych 27 czerwca w New Jersey. To właśnie tam odbędzie się mecz Panama – Anglia. Za faworyta tej potyczki uchodzi zespół reprezentujący Europę, który liczy na drugie zwycięstwo oraz zapewnienie sobie zwycięstwa w grupie. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
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Panama – Anglia: transmisja w TV
Spotkanie Panama – Anglia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP Sport. Mecz skomentują Aleksander Roj i Dariusz Dudek.
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Panama – Anglia: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Panamą a Anglią będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Panama – Anglia: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- Wygrana Panamy
- Remis
- Wygrana Anglii
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Panama – Anglia: kursy bukmacherskie
Spotkanie Panama – Anglia będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już w sobotę (27 czerwca) o godzinie 23:00.
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