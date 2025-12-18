REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Omonia Nikozja – Raków Częstochowa: gdzie oglądać?
Przed nami spotkanie Omonia Nikozja – Raków Częstochowa w ramach ostatniej, 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Drużyna prowadzona przez Marka Papszuna zgromadziła dotychczas 11 punktów, zajmuje 3. miejsce w tabeli i jest bardzo bliska wywalczenia bezpośredniego awansu do 1/8 finału. To zapowiada ciekawy mecz o dużą stawkę oraz wielkie emocje. Początek rywalizacji na GSP Stadium już w czwartek, czyli 18 grudnia, o godzinie 21:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Omonia Nikozja – Raków Częstochowa: transmisja w TV
Spotkanie w ramach 6. kolejki Ligi Konferencji oczywiście będzie transmitowane w telewizji – na kanale Polsat Sport Extra 2. Zawody skomentują Marek Magiera oraz Marcin Kalita.
Omonia Nikozja – Raków Częstochowa: stream online
Interesującą potyczkę pomiędzy Omonią Nikozja a Rakowem Częstochowa możesz obejrzeć także w internecie, a mianowicie na platformie streamingowej Polsat Box Go.
