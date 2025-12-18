Omonia Nikozja – Raków Częstochowa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i stream online (18.12.2025)

Omonia Nikozja – Raków Częstochowa: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Drużyna z Jasnej Góry jest o krok od awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji. Początek rywalizacji już dzisiaj o godzinie 21:00.

Piłkarze Rakowa Częstochowa
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa
Omonia Nikozja – Raków Częstochowa: gdzie oglądać?

Przed nami spotkanie Omonia Nikozja – Raków Częstochowa w ramach ostatniej, 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Drużyna prowadzona przez Marka Papszuna zgromadziła dotychczas 11 punktów, zajmuje 3. miejsce w tabeli i jest bardzo bliska wywalczenia bezpośredniego awansu do 1/8 finału. To zapowiada ciekawy mecz o dużą stawkę oraz wielkie emocje. Początek rywalizacji na GSP Stadium już w czwartek, czyli 18 grudnia, o godzinie 21:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Omonia Nikozja – Raków Częstochowa.

Omonia Nikozja – Raków Częstochowa: transmisja w TV

Spotkanie w ramach 6. kolejki Ligi Konferencji oczywiście będzie transmitowane w telewizji – na kanale Polsat Sport Extra 2. Zawody skomentują Marek Magiera oraz Marcin Kalita.

Omonia Nikozja – Raków Częstochowa: stream online

Interesującą potyczkę pomiędzy Omonią Nikozja a Rakowem Częstochowa możesz obejrzeć także w internecie, a mianowicie na platformie streamingowej Polsat Box Go.

Gdzie obejrzeć spotkanie Omonia Nikozja – Raków Częstochowa?

Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport Extra 2.

Kiedy odbędzie się mecz Omonia Nikozja – Raków Częstochowa?

Pierwszy gwizdek wybrzmi w ten czwartek (18 grudnia) o godzinie 21:00.

