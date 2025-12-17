Omonia Nikozja – Raków Częstochowa: typy i kursy na mecz Ligi Konferencji. Czy Marek Papszun poprowadzi ekipę z Jasnej Góry do zwycięstwa w swoim ostatnim spotkaniu? Sprawdź zapowiedź tego pojedynku na naszym portalu. Początek rywalizacji na GSP Stadium już w najbliższy czwartek, 18 grudnia o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Omonia Nikozja – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie Omonia Nikozja – Raków Częstochowa w ramach ostatniej, 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Zespół Medalików ma na swoim koncie 11 punktów, zajmuje 3. miejsce w tabeli i jest bardzo bliski bezpośredniego awansu do 1/8 finału tych europejskich rozgrywek. Warto dodać, że w jutrzejszym pojedynku po raz ostatni drużynę Medalików poprowadzi Marek Papszun, który od rundy wiosennej obejmie Legię Warszawa. Początek rywalizacji na GSP Stadium już w najbliższy czwartek, czyli 18 grudnia, o godzinie 21:00.

Moim zdaniem ten mecz wygra Raków Częstochowa. Według mnie zespół Medalików dysponuje lepszym składem i większą jakością piłkarską niż Omonia Nikozja. Stawiam zatem na podopiecznych Marka Papszuna. Mój typ: zwycięstwo Rakowa Częstochowa.

Omonia Nikozja – Raków Częstochowa, sytuacja kadrowa

W meczu Omonii Nikozja z Rakowem Częstochowa gospodarze najprawdopodobniej będą musieli radzić sobie bez Mateusza Musiałowskiego, Ryana Mmaee, Muamera Tankovicia oraz Francisa Uzoho. Po stronie gości najpewniej nie zobaczymy Zorana Arsenicia, Vladyslava Kochergina, Ariela Mosóra i Ericka Otieno. Odnotowane w obu zespołach spore braki kadrowe mogą mieć wpływ na taktykę oraz ustawienie w nadchodzącym spotkaniu.

Omonia Nikozja – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Omonia Nikozja pozostaje niepokonana w dwóch poprzednich meczach – zremisowała 1:1 z AEK-iem Larnaka w Cyprus League i wygrała 1:0 z Rapidem Wiedeń w Lidze Konferencji. W tym czasie Raków Częstochowa przegrał 0:1 z Zagłębiem Lubin w PKO BP Ekstraklasie, a na europejskiej scenie pokonał Zrinjskiego Mostar 1:0.

Omonia Nikozja – Raków Częstochowa, historia

Bezpośrednia rywalizacja Omonii Nikozja z Rakowem Częstochowa jest bardzo krótka. Mianowicie, w całej historii wymienione drużyny zmierzyły się ze sobą tylko raz. W 2024 roku rozegrano mecz towarzyski, w którym polski zespół wygrał 2:0 z cypryjską ekipą. Było to jedyne dotychczasowe spotkanie tych klubów.

Omonia Nikozja – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem czwartkowej potyczki są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Omonii Nikozja wynosi około 2.50, typ na zwycięstwo Rakowa Częstochowa to mniej więcej 2.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.20. Załóż konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji kod promocyjny GOAL, dzięki czemu otrzymasz zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Omonia Nikozja Raków Częstochowa

Omonia Nikozja – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Omonia: Freitas – Donkou, Coulibaly, Agouzoul, Kitsos – Ewandro, Marić, Eraković – Andreou, Neofytou, Semedo

Raków: Zych – Tudor, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Barath, Repka, Adriano – Diaby-Fadiga, Brunes, Makuch

Omonia Nikozja – Raków Częstochowa, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Omonii

remisem

zwycięstwem Rakowa zwycięstwem Omonii

remisem

zwycięstwem Rakowa 0 Votes

Omonia Nikozja – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Ciekawe spotkanie pomiędzy Omonią Nikozją a Rakowem Częstochowa w ramach 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji oczywiście będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Polsat Sport Extra 2, a także w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na GSP Stadium już w najbliższy czwartek, 18 grudnia o godzinie 21:00.

