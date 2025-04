Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Michał Synoś

Odra – Stal: gdzie oglądać?

Zbliżające się spotkanie Odra Opole – Stal Rzeszów to zaległe starcie w ramach 24. kolejki Betclic 1. Ligi. Zdecydowanie lepiej pod koniec sezonu wygląda sytuacja gości, którzy mają już prawie zapewnione utrzymanie. Z kolei gospodarze mają tylko 2 punkty przewagi nad strefą spadkową, przez co do końca nie mogą być pewni pozostania w obecnej klasie rozgrywkowej. Dla obu drużyn będzie to okazja do tego, aby przerwać passę spotkań bez zwycięstwa. Odra nie wygrała żadnego z czterech poprzednich meczów, zaś Stal żadnego z siedmiu starć.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Odra – Stal: transmisja w TV

Brak transmisji meczu Odra Opole – Stal Rzeszów w telewizji.

Odra – Stal: transmisja online

Mecz Odra – Stal odbędzie się w środę (23 kwietnia) o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna tylko i wyłącznie w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną ilość środków.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Odra – Stal: kto wygra?

Kto wygra mecz? Odra Opole

Remis

Stal Rzeszów Odra Opole

Remis

Stal Rzeszów 0 Votes

Odra – Stal: kursy bukmacherskie

Faworytem zaległego spotkania Betclic 1. Ligi będzie Stal Rzeszów. Bukmacherzy oferują na zwycięstwo gości kurs 2.42, zaś na triumf gospodarzy współczynnik wynosi 2.70. Z kolei zdarzenie, że starcie zakończy się remisem, oszacowano ze współczynnikiem 3.30.

Odra Opole Stal Rzeszów 2.55 3.25 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2025 15:18 .

Gdzie oglądać mecz Odra Opole – Stal Rzeszów? Transmisja meczu Odra – Stal będzie dostępna w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Odra Opole – Stal Rzeszów? Mecz odbędzie się w środę (23 kwietnia) o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.