Odra Opole - GKS Tychy to jeden z trzech sobotnich meczów w ramach 22. kolejki Betclic 1. Ligi. Sprawdź, czy transmisja z tego spotkania będzie w telewizji lub w internecie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Tychy

Odra Opole – GKS Tychy, gdzie oglądać?

Odra Opole i GKS Tychy to drużyny, które są zaangażowane w walkę o ligowy byt na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Zespół Jarosława Skrobacza powalczy o pierwsze zwycięstwo w 2025 roku. Na drodze opolan stanie natomiast ekipa, która jest od ośmiu meczów bez porażki, notując cztery z rzędu zwycięstwa w ostatnich czterech starciach.

Odra będzie miała zamiar zmazać plamę po porażce z Wisłą Płock (1:2). Z kolei w pierwszym spotkaniu po zimowej przerwie Niebiesko-czerwoni zremisowali z Bruk-Betem Termaliką (2:2). Z kolei GKS ostatnio poradził sobie z Chrobrym Głogów (3:1). Zatem niedzielna potyczka zapowiada się pasjonująco.

Odra Opole – GKS Tychy, transmisja w TV

Sobotnie starcie nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Tylko w internecie dostępny będzie mecz Odra Opole – GKS Tychy.

Odra Opole – GKS Tychy, transmisja online

Niedzielne starcie będzie do obejrzenia na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych. Transmisja z meczu Odra Opole – GKS Tychy zacznie się o godzinie 17:00 i skomentuje go Sławomir Kwiatkowski. Ponadto rywalizację w ramach 22. kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć także w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Odra Opole – GKS Tychy, kto wygra?

Odra Opole – GKS Tychy, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną GKS-u Tychy kształtuje się na poziomie 2.24. Remis oszacowano na 3.10. Na podobnym poziomie wyceniono wariant na zwycięstwo Odry Opole.

Odra Opole GKS Tychy 3.10 3.10 2.24 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lutego 2025 21:19 .

Gdzie obejrzeć mecz Odra – GKS Tychy? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Odra – GKS Tychy? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (1 marca) o godzinie 17:00.

